Barrita: Suliran sa basura, SRP nanimaho na

Di matago ang suliran sa basura. Makita sa mata kay maglaundok man ug manimaho pa. Sama sa nagkadako nga pundok sa basura sa temporaryong garbage transfer station sa Pond A sa South Road Properties (SRP). Karon nanimaho na kini ug apektado ang mga establisimento sa palibot niini.
Dako ang gasto sa dakbayan sa Sugbo sa paghimo sa SRP. Sa 1995, nangutang ang kagamhanan sa dakbayan og 12.315 ka bilyon yen (mokabat sa P4.65 bilyones niadtong panahona) gikan sa Japan International Cooperation Agency (JICA) pinaagi sa Land Bank of the Philippines.
Naimpas ang utang sa SRP sud sa 27 ka tuig sa 2022 sa termino ni kanhi mayor Mike Rama. Debt-free, wa nay utang, ang Cebu City. Apan gihimo na man lang hinuon nga labayanan sa basura ang SRP. Di kaha magsakit ang dughan ni kanhi mayor ug karon Bise Mayor Tommy Osmeña, ang amahan sa SRP?
○ ○ ○
Dugay na ang problema sa basura sa Cebu City. Apan nisamot kini sa dihang nidahili ang bukid sa basura sa Binaliw landfill niadtong Enero 8 nga nikalas sa 36 ka kinabuhi ug nakaangol sa laing 16 ka mga trabahante sa maong landfill. Gipahunong ang operasyon niini.
Ang Binaliw landfill mao unta ang labing duol nga kalabayan sa basura sa syudad sa Sugbo. Nagkapuliki ang mga opisyales sa pagpangita og laing kalabayan nga niabot sa lungsod sa Aloguinsan ug Consolacion. Apan tungod sa nahitabo, giseguro sa mga opisyales nga luwas ang operasyon sa Binaliw landfill.
Samtang nagpadayon ang imbestigayon, way kalibotan ang mga sakop sa konseho nga gihatagan na diay og business permit sa Cebu City Business Permits and Licensing Office (BPLO) ang Prime Integrated Waste Solutions Inc., ang operator sa Binaliw landfill, aron mobukas pagbalik sa ilang operasyon niadtong Abril 17.
○ ○ ○
Sa laing bahin, ang Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 mipahibawo niadtong Mayo 1 sa ilang partial lifting sa ilang cease and desist order (CDO) sa Binaliw landfill.
Gikuwestiyon ni Konsehal Joel Garganera ang paghatag og business permit sa Binaliw landfill samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon kon luwas ba o dili ang operasyon niini nunot sa nahitabong landslide sa basura.