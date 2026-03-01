Barrita: Tarpaulin, sulbad sa basura?

Gipahigayon sa niaging semana sa Dakbayan sa Sugbo ang ika-26 mga summit sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Nahimong host ang Sugbo sa ASEAN Summit sa ikaduhang higayon. Nagpakita kini nga andam ang Sugbo sa mga internasyonal nga panagtigum.
Nakahinumdom pa ba mo nga natukod ang kontrobersiyal nga Cebu International Convention Center (CICC) sa Siyudad sa Mandaue isip main venue sa ika-12 nga ASEAN Summit sa 2007? Gidalidali kini sa pagpabarog apan motulo ang atop kon mag-uwan.
Ang CICC nga nagusbat sa bagyo ug linog gibaligya sa Kapitolyo ngadto sa kagamhanang lokal sa Mandaue. Nahimo kining evacuation center sa mga biktima sa sunog apan gisugdan na ang paghimo niini nga bag-ong government center sa maong dakbayan.
○ ○ ○
Namatikdan sa publiko nga sa pagpahigayon sa 2026 ASEAN Summit, gibutangan og mga ASEAN-themed tarpaulins ang pipila ka bahin sa South Road Properties (SRP), lakip na sa dapit duol sa Barangay Pasil sa syudad sa Sugbo.
Sa pagsabot sa publiko, gigamit kini aron tabunan ang nagtapok nga mga basura sa Pasil gikan sa panan-aw sa mga langyaw nga delegado. Maagian man sa mga delegado ang nagtipun-og nga basura sa daplin sa kadagatan sa Pasil paingon sa hotel nga main venue sa summit.
Namalibad si Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili ang syudad maoy nagbutang og mga tarpaulin sa maong dapit kon dili ang Department of Public Works and Highways (DPWH). Ang prayoridad sa kagamhanan sa syudad mao ang pagpanglimpyo ug ang malungtaron nga pagdumala sa basura, matod niya.
○ ○ ○
Gipahigayon ang summit human sa pagdahili sa bukid sa basura sa binaliw landfill niadtong Enero 8 nga mikalas sa labing menos 36 ka mga kinabuhi. Pastilan, sa kadako sa problema sa basura sa dakbayan, sa pagpangita og landfill nga kalabayan niini, ang DPWH ra maoy nakahunahuna nga tarpaulin ra ang solusyon.
○ ○ ○
Tabunan ra ang basura og tarpaulin. Pero ang basura nga nagtipun-og sa kadagatan sa Pasil lahi sa basura nga gikolekta sa syudad. Mao kini ang basura nga gipataka lang og labay gikan sa ibabaw sa Guadalupe River ug gianod paingon sa bukana sa Pasil sud sa kapin sa 25 ka tuig, matod ni Mayor Archival.