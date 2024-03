Barrita: Tigbakay

Usa ka buta nga maki­lilimos, miadto sa pultahan sa usa ka buwangan aron, mag-unsa pa, magpakilimos. Apan nahibung siya kay kada tawo nga mogawas sa buwa­ngan moingon lang, “Pildi ko, Noy.” Sa kadugayan, nakapa­ngutana siya, “Asa man diay moagi ang nakadaug?”

Sagad sa mga buwangan, libre sa entrance fee ang magdala og manok igtatari. Dihay nagdala og himungaan. Wa pasudla sa gwardya. Matod sa tawo, “Unya, gusto man ming motan-aw sa fight sa iyang anak.” Ingon sa gwardya, “Unsa man na siya, si Mommy D, motan-aw sa fight ni Manny Pacquiao?”

Sa tigbakay libre tanan. Way entrance fee. Mag-abot ra sa ilawom sa kalubihan o kawayanan. Dakop ray gikahadlokan. Mao nga ang ang uban adto magtigbakay sa kinaibab­wan nga bungtod aron maglisod og tungas ang kapulisan.

○ ○ ○

Gipaabot nga mosiaw ang tigbakay sa panahon sa Sema­na Santa. Unsaon nga taas kaayong holiday, way trabaho ug way lingaw ang mga tawo. Ang uban gipul-an na og kinaon og binignit. Ang pagtari sa manok nahimo na sab nga tipik ug kabahin sa kulturang Pilipinhon.

Angay masayod ang mahilig sa tigbakay nga andam ang kapulisan sa Central Visayas (CV) sa pagsikop kanila. Si Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brig. Gen. Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, niingon nga gimandoan ang kapulisan sa rehiyon nga dob­lehon ang pagbantay batok sa tigbakay.

Apan kon dunay mapakita nga permit ang nagdumala sa tigbakay gikan sa ilang local government unit, dili manghilabot ang kapulisan ug ila kining tugotan. Kon mao na, lukat na lang mo og permit sa inyong munisipyo ug city hall.

○ ○ ○

Matod ni Col. Pelare, nga usa ka abogado, way exemption alang sa tigbakay. “Of course, naa pud nay mga permits nga ihatag ang local go­vernment units basta it is just in accordance with the law,” matod pa ni Pelare.

Ang madakpan sa tigbakay nga way permit gikan sa lokal nga kagamhanan, ilang ikiha og kalapasan sa Presidential Decree No. 1602, balaod batok sa illegal nga sugal. Taas-taas gyud ang pagkatanggong sa madakpan sa Huwebes Santo ug Biyernes Santo kay sa sunod Lunes pa mobukas ang mga korte. Alegre ra ba kaayo ning ronda sa tigbakayan.