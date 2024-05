Barrita: Tiil ni Sen. Revilla, nakapalagpot ni Senate Pres. Zubiri?

Ang labing ulahing lahugay sa Senado miresulta sa pagpalagpot ni Senate President Miguel “Migz” Zubiri ug pagkapili ni Senador Francis “Chiz” Escudero isip bag-ong presidente sa Senado.

Daghan ang “conspiracy theories” nga migawas mahitu­ngod sa pagkatangtang ni Zubiri isip pangulo sa Senado.

Apan matod pa ni Senador Ro­nald “Bato” dela Rosa, ang tiil ni Senador Ramon “Bong” Revilla Jr. maoy nakapalagpot ni Zubiri.

Sumala pa ni Senador Bato, dunay “foot injury” si Revilla ug mihangyo nga motambong siya sa katapusang lima ka plenary session sa Senado pinaagi sa video conference. Gibali­baran siya ni Zubiri. Nasuko si Revilla. Lagpot si Zubiri. Motuo mo niini?

○ ○ ○

Si Senador Bato ug laing 14 ka mga senador, nibotar sa pagpalagpot kang Zubiri ug ilang gihulip si Escudero. Mihilak siya sa dihang nanamilit si Zubiri. Iya pang gigakos ang asawa ni Zubiri.

Apan si Senador Nancy Binay, nga usa ka alyado ni Zubiri, di motuo nga ang tiil ni Revilla maoy nakapalagpot ni Zubiri.

“Weird,” katingad-an, nga natangtang si Zubiri isip presidente sa Senado tungod lang sa usa ka tiil, matod pa ni Binay. Unsa pa kaha kon duha gyud ka tiil?

Karon pa kini mahitabo sa labing unang higayon sa politika sa Pilipinas, matod niya, “It must be the first time in Phi­lippine politics that a foot, despite being injured, has shown more kicking power than the powers that be.”

○ ○ ○

Gioperahan diay si Revilla sa iyang achilles tendon, matod pa ni Senador Bato. Nagkalalis si Zubiri ug si Revilla ug ang ubang senador sa hawanan sa Senado niadtong Mayo 13 tu­ngod sa hangyo ni Revilla nga motambong sa plenary online.

Sila si Escudero, Senador Francis Tolentino ug Senador Imee Marcos mibarog aron pagsuporta kang Revilla.

Apan si Zubiri, usa ka kanhi majority leader, miinsistir nga ubos sa Senate rules, kadto rang sakop nga natakboyan sa Covid-19 ug ubang sakit nga mananakod, ang tugtan nga makatambong online.

Mao kini ang nakapabanhaw sa plano ni Senador Jinggoy Estrada, matod pa ni Senador Bato, sa pagpalagpot kang Zubiri.

Matod pas taga Cabadiangan, kon masamad kas tiil, layo ras tinai. Ang operasyon sa tiil ni Senador Revilla nakapalagpot og pangulo sa Senado.