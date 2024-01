Barrita: Titulo nga ‘Attorney’ di usa ka social rank

Hapit tanang lakat ug dagan sa kinabuhi naglambigit sa mga balaod.

Mao kini ang hinungdan nga gikinahanglan ang mga abogado, mga batid sa mga balaod, nga maoy mogiya niadtong dunay mga suliran o kaha mga buluhaton nga naglambigit sa mga balaod.

Bisan gani ang usa ka abogado mismo usahay magkinahanglan man sa serbisyo sa laing abogado kon aduna siya’y kaso.

Kini tungod kay lagmit mahimo siya’ng emosyonal ug ang maghari mao na unya ang iyang emosyon ug di na ang saktong pagtimbang-timbang sa kasong giatubang.

Sa ginaingon pa, “A lawyer who defends himself has a fool for a client.”

Ang legal profession gitan-aw nga mao ang kinatas-ang propesyon sa Pilipinas labi na kay nabantog nga labing lisod ang bar exams sa tanang mga government examination.

Ang mga topnotcher sa bar exam gihatagan sa tanang mga pasidungog sa ilang mga eskuylahan ug katilingban.

Ang mopsar sa bar exam gitugotan nga makagamit sa titulo nga “Attorney.”

Apan nipahimangno si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, chairman sa 2023 bar exam, nga ang titulo nga Attorney di usa ka social rank nga maghimo sa usa ka tawo nga mas labaw pa kay sa mga ordinaryong Juan ug Juana dela Cruz.

Matod ni Justice Hernando ang usa ka abogado kinahanglan nga mosubay sa mga lagda sa trapiko, maghuwat sa iyang turno ug mosunod sa tanang mga lagda.

Kon lugakan man gani ang mga lagda kon maglambigit sa usa ka abogado, usa lang kini ka exception.

“The relaxation of rules is always just an exception and not the general rule,” matod niya.

Nidugang siya, “Be a visible example of a follower of the law. Do not skip lines. Do not run that red light. Be not apathetic. Look up from your phones and see the prevailing realities around you. Do not rely on an authority’s leniency to escape compliance.”

Samtang ang Korte Suprema nagduso sa pagpadali sa mga proseso sa hudikatura, si Hernando miawhag sa mga abogado nga buhaton kutob sa ilang mahimo nga di moabot sa mga hukmanan ang ginagmay nga mga panag­sungi aron matabangan sa paghawan ang mga docket sa mga korte.

Giawhag usab ni Justice Hernando ang bag-ong mga abogado nga mahalon nila ang ilang propesyon.

“Love the legal profession. It is yours to keep under certain conditions... Consider your title as a continuing challenge for you to be a champion of social justice, unshackled truth, altruistic freedoms, unthreatened peace, equality to all, and inequity to none. Use it to advance the rightful plight of others, always and everywhere,” nagkanayon si Hernando.

Niingon usab si Justice Hernando nga moabot ang pa­nahon nga ang practice of law manginahanglan sa mas taas nga panahon ug kabaskog ingon man kalig-on sa mga prinsipyo sa usa ka abogado.

Nakahinumdom ko sa giingon ni Justice Joseph Story sa US Supreme Court. Matod niya, “The Law is a jealous mistress and requires a long and constant courtship. It is not to be won by trifling favors, but by a lavish homage.” (edbarrita@gmail.com)