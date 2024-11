Barrita: Trabaho

Gi-interview sa manager ang usa ka aplikante. Manager: "Unsay ngan?" Aplikante: "Rolly Baran. Manager: "Unsay imong trabaho karon?" Aplikante: "Drayber og habal-habal." Manager: "Single?" Aplikante: "Single mo lang. Naa bay habal-habal nga dunay sidecar?

Ang aplikante nga nadawat sa trabaho giingnan sa manager, "Congratulations! Sugod nimong suweldo P5,000 ang buwan. After six months, P15,000 na. Tubag sa aplikante, "Sige, Sir. Salamat. Balik ko after six months kay P15,000 na akong suweldo."

Nahingangha ang manager kay nangayog dakong suweldo ang usa ka aplikante. Manager: "Sa imong application letter, wa kay experience sa bisan unsang trabaho. Unya mangayo kag dakong suweldo?" Aplikante: "Lisod man gud kaayo nang trabaho, Sir. Labi pag wa kay nahibaw-an."

○ ○ ○

Lisod karon ang pagpangita og trabaho kay taas ang kwalipikasyon nga gikinahanglan sa mga kompaniya, bisan gani sa pagka-janitor. Unya, duna pay mis-match sa atong mga gradwado sa kolehiyo ug unibersidad ug sa mga trabaho.

Unya mag-unsa man ang atong mga gradwado kon way kasudlan nga trabaho dinhi sa Pilipinas?

Daghan sa atong mga gradwado sa kolehiyo nitrabaho sa gawas isip caregivers ug domestic helpers.

Niining bag-o lang, gipirmahan ni Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang usa ka balaod nga maghatag og dugang mga incentive sa mga kompaniya nga modala sa ilang puhonan sa Pilipinas aron mas daghang mga Pilipino ang makatrabaho.

○ ○ ○

Ang Republic Act 12066, ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy (Create More) gitumong sa paghimo sa Pilipinas nga usa ka "premier investment destination."

Ubos niini gilugwayan ang mga tax incentive diin gihimong sayon ang pagbayad sa buhis ug gihatag ang dagkong tax deduction aron menos ang operational cost sa mga negosyo.

Ang balaod nga Create More gipaabot nga makatanyag og dugang mga trabaho sa mga Pilipino.

Apan kinahanglan nga pangandaman nga kwalipikado ang atong mga gradwado sa maong mga trabaho.