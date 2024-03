Barrita: Tren ibalik sa Sugbo

Dunay railway system ang Sugbo kaniadto nga nagdagan gikan sa lungsod sa Argao sa habagatan ngadto sa siyudad sa Danao sa amihan. Apan nangaguba kini sa pagpamomba sa liberation forces sa Ikaduhang Gubat sa Kalibotan.

Sumala pa sa Sugbuanong historian nga si Jobers R. Bersales, ang riles ug mga taytayan sa tren gibombahan sa mga Pilipinong girilya ug mga sundawong Ameri­kano aron di magamit sa mga kasundalohan sa Japan. Human sa gubat ang mga riles sa tren, gipalit sa sugar milling companies sa Negros ug Iloilo.

Apan sa wa pa ang gubat, nag­lisod na ang operasyon sa tren tungod sa kompetisyon sa Cebu Autobus kansang plite mas barato kay sa tren. Nisamot human sa gubat kay duha ka mga political clan sa Sugbo dunay mga bus ug shipping companies.

○ ○ ○

Karon, ang Department of Transportation (DOTr) nagplano nga ibalik ang railway system sa Sugbo. Si Transportation Undersecretary Timothy John Batan nakigtagbo niadtong Huwebes ni Gov. Gwendolyn Garcia aron ipresentar ang “Metro Cebu Urban Transport Master Plan.”

Apan imbis ari agi sa ibabaw sa yuta, adto na kini sa ilawom sa yuta, tingali aron paglikay sa problema sa road right of way. Ang 67.5 ka kilometro nga underground passenger railway line o subway system, magkonektar sa Carcar City sa habagatan ug Danao City sa amihanan.

Si Batan miingon nga susama kini sa nagpadayon nga 33 ka kilometro nga Metro Manila Subway sa National Capital Region. Ang nakanindot, matod pa ni Batan, kay adto man magkubkob sa ilawom sa yuta, di gani mahibaw-an sa publiko nga gihimo na ang subway system.

○ ○ ○

Sanglit naa pa sa pre-planning stage ang maong proyekto, di pa mahibaw-an ang balor niini, asa kuhaa ang pundo ug kanus-a kini masugdan. Apan hayan nga adto kini sa usa ka public-private partnership (PPP) uban sa local government unit (LGU) sama sa ikatulong tulay sa siyudad sa Sugbo ug Cordova.

Matod pa ni Batan, ang subway system maoy backbone o dugokan ubos sa Metro Cebu Urban Transport Master Plan tungod sa nagkadako nga panginahanglan sa Sugbo sa mass transit.

Nindot kini nga proyekto ni Gobernador Gwen Garcia, ang gobernador sa katawhan. Tiaw mo na, ang gobernador nga nakapasemento sa karsada sa Cabadiangan, maoy makahimo sa labing unang subway system sa Sugbo. Kon madayon ang PPP, wa pa gyuy gasto bisan usa ka dako ang gobyerno.