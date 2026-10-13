Barrita: Uling dili usa ka forest product

Gidasunan sa Korte Suprema ang pagsalindot sa kasong kriminal batok sa usa ka tawo nga gisikop tungod sa pagkarga sa usa ka trak sa 475 ka sako nga uling nga way permit didto sa Barangay Labasan, Bongabong, Oriental Mindoro.
Ang Supreme Court Third Division, sa kaso nga People v. Rudy Villagen y Suelos (G.R. No. E-02082, June 11, 2026), midesisyon nga ang uling dili usa ka “forest product” ubos sa Section 77 sa Presidential Decree No. 705, ang Revised Forestry Code.
Ang kaso naglambigit ni Rudy Villagen nga gipasakaan og kasong kriminal sa Regional Trial Court sa Pinamalayan, Oriental Mindoro sa dihang nasakpan sa kapulisan ang kargamento sa uling nga balor og P71,250 didto sa Bongabong, Oriental Mindoro, sa Oktubre 8, 2020.
Si Villagen giakusahan nga nakalapas sa Section 77 sa Presidential Decree 705, ang Revised Forestry Code, tungod sa giingon nga paghupot ug pag-transport sa mga forest products nga walay pagtugot.
Ang argumento ni Villagen mao nga ang uling dili usa ka forest product. Busa mipasaka siya sa usa ka motion to quash the information. Tuod man, gi-quash o giwagtang ang information, wa nay kaso batok ni Villagen ug giuli ang iyang piyansa.
Ang estado, pinaagi sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ug sa Office of the Solicitor General nipasaka og certiorari ngadto sa Court of Appeals sa rason nga niabuso ang RTC sa iyang gahom. Gimanduan sa CA ang RTC nga ipadayon ang kaso. Gimanduan sa RTC ang prosecution sa pagpasaka sa usa ka amended information. Gibuhat kini sa prosecution apan gi-quash lang gihapon kini sa RTC ang kaso.
Ang argumento sa RTC mao nga ang interpretasyon sa mga penal statutes, mga balaod nga kriminal, gikahanglan nga instriktuhon batok sa estado ug pabor sa akusado. Napalgan niini nga ang Section 77 sa P.D. No. 705 wa magdili sa transportasyon sa uling.
Ubos sa doktrina nga “nullum crimen sine lege,” there is no crime when there is no law punishing it, ang RTC mideklarar nga walay tulobagong kriminal ang magkarga og mag-transport og uling.
Gisalikway sa RTC ang paglakip sa DENR sa “charcoal” sa DAO No. 97-32 isip timber o forest product. Matod niini, ang DAO No. 97-32, nga usa ka administrative issuance, dili makaamendar, makapalapad o makabutang sa wa malakip sa usa ka penal statute.
Matod sa RTC napakyas sab ang amended information sa pagtumbok sa matang sa kaso sa timber, kahoy ug ubang forest products nga gipanag-iya sa gobiyerno o pribadong indibiduwal ug gikuha kini gikan sa usa ka forest land, alienable or disposable public land o pribadong yuta.
Sa pagdason sa kaso, ang Korte Suprema miingon nga ang uling dili usa ka forest product ubos sa penal provision sa balaod. Kon ang kahoy moagi na sa usa ka proseso ug mahimo nang uling, dili na kini kahoy nga natural nga tagdon sama sa natural nga kahoy ubos sa balaod.
Giklaro sab sa Korte Suprema nga ang DENR dili makapalapad sa criminal liability pinaagi sa usa ka administrative order nga naglakip sa uling sa ilang regulatory definition kon unsay forest product kon ang balaod wa maglakip sa maong criminal liability.
Apan ang maong desisyon wa magpugong sa DENR sa pagsikop niadtong ilegal nga magputol og kahoy aron himuon nga uling.
Mahimo sab nga ipasaka ang tukmang kaso kon ang kahoy nga gihimong uling giputol sa ilegal nga paagi o gikan sa usa ka forest area. (edbarrita@gmail.com)