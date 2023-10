Barrita: Umento sa gasto sa mga kandidato sa matag botante

Dunay limitasyon sa gasto sa mga kan­didato sa matag botante. Apan daghan ang miingon nga di na kini “realistic” kay mas dako man ang magasto sa mga kandidato kay sa gimbut-an sa balaod. Busa mapugos ang mga kandidato sa pagpamakak inig-file na nila sa ilang statement of contributions and expenditures (Soce) su’d sa 30 ka adlaw human sa eleksyon.

Ang limitasyon sa gasto sa mga kandidato gibutang ubos sa Republic Act (RA) No. 7166, ang Synchronized National and Local Elections and for Electoral Reforms Act of 1991. Ubos sa Section 13 sa 32 na ka tuig nga balaod, mao kini ang limitasyon sa magasto: sa kandidato – P10 sa presidente ug bise presidente; sa ubang mga kandidato P3 kada botante nga narehistro sa lugar nga iyang gidaganan.

Kon ang kandidato way political party o wa suportahi sa bisan unsang nga political party, mahimo siyang mogasto og P5 matag botante. Ang mga political party mahimong mogasto og P5 sa matag botante nga narehistro sa mga lugar nga dunay official candidates ang maong political party.

Tungod sa mga komentaryo nga di na realisitic ang limitasyon nga gibutang sa RA No. 7166, gipasar sa House of Representatives sa buwan sa Septiyembre ang House Bill 8370, nga nagpaumento sa magasto sa mga kandidato. Ubos sa maong balaudnon, giumentohan ngadto sa P50 ang magasto sa kandidato sa pagkapresidente sa matag botante samtang P40 kada botante sa kandidato sa pagkabise presidente.

Gibutang ang P30 nga limit nga magasto kada botante sa mga kandidato sa pagka senador, district representative, gobernador, bise-governor, board member, mayor, bise-mayor, konsehal ug party-list representative. Samtang P30 ang limit nga magasto sa mga political party sa mga lugar nga duna silay official candidate.

Sa laing bahin, si Senador Lito Lapid mipasaka sa Senate Bill No. 2460 nga magpaumento sa limitasyon sa magasto sa mga kandidato sa matag botante. Matod pa ni Lapid nausab na ang kondisyon sa ekonomiya ug wa nay bili ang limitasyon nga gibutang ubos sa RA No. 7166 nga gipasar kapin sa tulo ka mga dekada na ang milabay.

Ubos sa Senate Bill No. 2460, P50 ang limit sa kandidato pagka presidente, P40 sa kandidato pagka bise presidente, P30 sa kandiato sa pagkasenador, district representative, gobernador, bise gobernador, board member, mayor, bise mayor, konsehal ug party-list representative.

Magpabilin ang P5 nga limit sa mga independente nga kandidato. Sa mga political party, gipaumentohan ang magasto sa matag botante gikan sa P5 ngadto sa P30.

Kon mapasar kining balaudnon, mahimo na unyang honest ang mga kandidato sa ilang Soce. Kon nakahimumdom mo, dihay nidaog nga gobernador nga gipakanaug sa Commission on Elections (Comelec) kay sobra ang iyang gasto sa eleksyon.

Niadtong Mayo 21, 2013, ang Comelec mimando kang Emilio Ramon “ER” Ejercito nga manaog isip gobernador sa lalawigan sa Laguna tungod sa campaign overspending. Ang Laguna adunay 1,525,522 ka mga rehistradong botante sa May 2013 elections. Si Ejercito gitugotan lang nga mogasto og P4.5 milyunes sa kampanya apan napalgan nga migasto siya og P6 milyunes sa advertisements pa lang.

Laing butang nga angay tan-awon sa atong mga magbabalaod mao kining donasyon sa mga pribadong tawo ug kompaniya ngadto sa usa ka kandidato.

Makita dinhi kon si kinsa kining mga tawhana, unsa ang mga interes ug mga negosyo nga ilang gipaluyohan ug mga pabor nga ilang gipaabot kon ang ilang gihatagan og campaign donation molingkod na sa puwesto. (edbarrita@gmail.com)