Barrita: Umento sa tax exemption sa mga magbubuhis

Si Benjamin Franklin sa Estados Unidos, niingon, “Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.”
Mao ra gyud ni ang klaro sa kalibutan, ang kamatayon ug ang buhis. Samtang buhi pa ang tawo, magbayad og buhis kay hapit tanan nga gibaligya gibuhisan man. Ang buhis maoy gitawag nga lifeblood, ang dugo nga nagpadagan sa makinarya sa kagamhanan.
Mokabat sa 5.6 milyones ang individual taxpayers sa Pilipinas. Sumala sa Department of Budget and Management, ang gobiyerno nakakolekta og P764.6 bilyones nga individual income tax sa 2024. Mosaka kini sa P849.5 bilyones sa 2025 ug P922.4 bilyones sa 2026.
Tungod sa krisis nga nasinati karon, adunay mga lakang nga umentohan ang tax exemption gikan sa P250,000 ngadto sa P400,000. Sa ato pa, ang adunay income hangtod P400,000 ang tuig dili na magbayad og income tax.
Si Senador Sherwin Gatchalian nipasaka sa balaudnon nga Granting Increase in Take-Home Pay for All Working Filipinos Act (Ginhawa) alang niini. Susamang balaudnon giplanong ipasaka sa House of Representatives ni 4Ps party list Rep. Jonathan Abalos.
Paumentohan usab ang tax exemption sa 13th-month pay ug ubang benepisyo gikan sa P90,000 ngadto sa P150,000. Himuon usab nga tax-free ang service charges sa mga restaurant ug service workers, overtime pay, night shift differentials, holiday pay ug hazard pay.
Suportado kining maong mga lakang ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Apan ang iyang pangutana mao nga asa man unya mangita ang kagamhanan og ipuli sa mawagtang nga buhis.
Kon matuman ang ilang 2026 projection, ang buhis nga makolekta gikan sa individual taxpayers mokabat sa 13.6 porsyento sa P6.793 trilyones nga nasudnong badyet.
Nipasidaan si Balisacan nga maglisod unya ang kagamhanan sa pagpundo sa infrastructure projects, health ug social services. Sa mga sitwasyon nga sama niini, makapangutana kita kon nakabayad ba kaha og buhis katong nakakurakot og usa ka trilyon ka pesos sa flood control scandal.