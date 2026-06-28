Barrita: Underground mass rapid transit sa Metro Cebu madayon?

Giproponer kaniadto ni anhing Kongresista Raul del Mar sa Cebu City north district ang usa ka tunnel gikan sa D. Jakosalem St., F. Sotto Drive, Archbishop Reyes Ave. hangtod sa Gov. M. Cuenco Ave. lahos sa Talamban proper aron pagsulbad sa kahuot sa trapiko sa maong dapit.
Laing tunnel giproponer gikan sa Salinas Drive ngadto sa Serging Osmeña Ave. ug lain gikan sa Cardinal Rosales Ave. ngadto sa Mandaue City. Ang tanan gibanabana nga mobalor og P16 bilyones. Ang bentaha sa tunnel kay adto agi sa ilawom sa yuta – di na magkinahanglan og right of way.
Apan nagpabilin kining usa ka plano kay way laing opisyal nga nipunit ug niduso niini. Nagpadayon hinuon ang pagpalapad sa karsada paingon sa Talamban, sa Banilad-Talamban (Bantal) corridor nga nabaniog sa kahuot sa trapiko.
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Apan dunay mas dako nga proyekto nga gigahinan og pundo nga P426 milyones karong tuiga sa Department of Transportation (DoTr). Mao kini ang feasibility study sa giproponer nga 67.5 ka kilometro nga Metro Cebu underground Mass Rapid Transit (MRT) system gikan sa Danao City paingon sa Carcar City.
Ang pundo niini giutang gikan sa Asian Development Bank. Ang feasibility study mahuman sa 24 ka buwan. Ang mga proyekto nga ingon kadako niini dili madali, apan arang-arang na lang kay masugdan na.
Giaprobahan na kini sa Regional Development Council (RDC) 7. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro namahayag nga lakip kini sa mga dagkong proyekto sama sa mga dams sa mga dagkong sapa sa Sugbo, ikaupat nga tulay nga magkonektar sa Cebu ug Mactan ug ang coastal highway.
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Daghan ang nagmahay nga wa ayoha ang railway system gikan sa Danao paingon sa Argao sa wa pa ang Ikaduhang Gubat sa Kalibotan. Apan kon madayon ang underground MRT system, mas dali na lang unya ang pagbiyahe gikan sa syudad sa Sugbo paingon sa Carcar ug Danao.
Si Jennifer Bretaña, regional director sa Department of Economy, Planning, and Development (DepDev) 7, miingon nga ang giproponer nga railway network adunay Central Line nga moagi sa taliwa sa Metro Cebu.
Gikan sa Central Line, ikonektar kini ngadto sa Danao City sa amihanan ug Carcar City, nga mokabat sa 67.5 ka kilometro. Dunay laing linya nga 25 ka kilometro paingon sa Lapu-Lapu City. Basin matinuod ang maong damgo.