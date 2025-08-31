Barrita: Unsa kaha ang dangatan sa flood control investigation?

Gikapoy na lang ang imbestigador sa kapulisan sa pagsukitsukit sa suspek sa usa ka krimen apan wa gyud siya’y nakuhang impormasyon. Iyang giingnan ang suspek, “Gikapoy na ko. Kanta na lang aron di ka mabun-og.” Ingon sa suspek, “And now, the end is near.” Gipili pa gyud ang kanta nga deadly kaayo.
Unsa kaha ang sangputanan, ang katapusan, sa mga imbestigasyon sa Kongreso sa mga flood control projects? Mokabat na sa duha ka trilyon ka pesos ang gigasto sa gobiyerno alang niini. Samtang nagkadako ang gasto, nagkadako sab ang baha. Di na ni makapahimuot.
Ang mga rip-rap ug mga paril nga gihimong proteksiyon unta, nangaanod sa baha kay gilubloban man diay sa mga buaya. Apan di kaha ang mga yamukmok ug mga gagmay nga opisyales ug contractors ra ang mga mangapriso niini? Matumbok kaha ang giingon nga “big fish?”
○ ○ ○
Si Kongresista Leandro Leviste sa Batangas nipasaka og mga kasong kriminal batok sa usa ka district engineer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga nga nasikop kay misuway sa pagsuburno kaniya og P3.1 milyones. Cash gyud, kay sa mga kurakot, di mahimo ang tseke.
Matod ni Leviste, nga usa ka bilyonaryo, ang maong kantidad gikan sa usa ka contractor nga nakadaog sa tulo ka mga proyekto sa iyang distrito, usa niini mao ang usa ka river protection project. Ang kantidad bali og tres porsiyento sa kinatibuk-ang kantidad sa mga proyekto.
Kini nahitabo kang Leviste nagpakita sa mga sekretong transaksiyon nga nagpahipi sa binilyon ka pesos nga mga proyekto sa imprastraktora sa gobiyerno sa tibuok nasod. Ang nabaniog lang karon mao ang flood control projects.
○ ○ ○
Nitanyag si Kongresista Leviste nga himuong usa ka state witness ang nasikop nga district engineer.
Ang buot ipasabot, mahimong makalingkawas siya sa kaso kon iyang itudlo ang contractor nga naghatag sa kuwarta ug ang tanang mga tawo nga may kalambigitan sa maong proyekto.
Apan mopiyait kaha ang maong district engineer? Di kaha siya mokanta og “And now, the end is near?” Duna ra bay panultion sa kalibutan sa mga kriminal nga “Piyait must die.”