Barrita: Usa ka tuig ang prescription sa krimen nga cyberlibel

Dunay maayong balita alang sa mga sakop sa media ug sa mga tawo nga migamit sa Internet.

Sa usa ka kaso, giklaro sa Korte Suprema nga ang prescription sa krimen nga cyberlibel usa ka tuig ra, imbes 15 ka tuig.

Busa kinahanglan kining ipasaka sud sa usa ka tuig gikan sa pagkadiskubre niini.

Subay kini sa kaso nga Causing versus People of the Philippines, et al (G.R. No. 258524, October 11, 2023) nga gipagawas niadtong miaging Biyernes.

Gilatid sa Third Division sa Labaw’ng Hukmanan ang bag-ong lagda sa pagtuki sa petition for certiorari nga gipasaka ni Berteni Causing, usa ka abogado nga gitangtangan sa iyang lisensiya niadtong tuig 2022.

Gikuwestiyon ni Causing ang pag-dismiss sa iyang motion to quash sa kasong cyberlibel charge nga gipasaka batok kaniya ni kanhi South Cotabato Rep. Ferdinand Hernandez niadtong Disyembre 17, 2020.

Si Causing nag-atubang og duha ka mga ihap sa kasong cyberlibel atubangan sa Quezon City Regional Trial Court (RTC) Branch 93.

Gipasaka kini ni Hernandez tungod sa duha ka Facebook posts ni Causing. Sa Pebrero 4, 2019 ug Abril 29, 2019, nga nagpakita nga gikawat sa kanhi kongresista ang pundo nga alang unta sa mga biktima sa gubat sa Marawi City sa 2017.

Nipasaka si Causing og motion to quash sa maong mga kaso niadtong Hunyo 28, 2021 ubos sa argumento nga ni-prescribe na ang maong krimen human sa usa ka tuig. Sa dihang gibasura ang iyang mosyon, misaka si Causing sa Korte Suprema.

Ang ruling sa Quezon City RTC nag-ingon nga ang cyberlibel gisilutan ubos sa Republic Act No. 10175, ang Cybercrime Prevention Act of 2012, nga mo-prescribe sa 12 ka tuig.

Gi-deny sa Korte Suprema ang petisyon ni Causing apan nakahigayon kini sa pagbisita sa nahaunang desisyon sa First Division sa Korte Suprema sa Tolentino doctrine niadtong Agusto 6, 2018 nga nag-ingon nga ubos sa Article 90 sa Revised Penal Code (RPC), ang krimen nga libel subay sa RA 10175 mo-prescribe sa 15 ka tuig.

Ang Korte Suprema mi­uyon sa argumento ni Causing nga ang Section 4(c)(4) sa RA 10175 “did not create any new crime but merely recognized a computer system as another means of committing libel.”

Busa kini i-define ug pagasilutan ubos sa Article 353 ug 355 sa RPC. Dugang niini ang paragraph 4, Article 90 sa RPC nag-ingon nga “the crime of libel or other similar offenses shall prescribe in one year.”

“The Court rules in favor of Causing ... in determining the prescriptive period of Cyberlibel, the RPC, not Act No. 3326, should be applied,” matod pa sa Korte Suprema.

Gihisgutan usab sa Korte Suprema ang kaso nga Disini versus Secretary of Justice, diin ilang giingon nga ang cyberlibel dili usa ka bag-ong krimen kay kini “essentially the old crime of libel found in the 1930 Revised Penal Code and transposed to operate in the cyberspace.” (edbarrita@gmail.com)