Barrita: Usa ray kandidato, way eleksyon?

Labing minos 35 ka mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo ang way mga kaatbang sa 2025 Midterm Elections. Ingon pas taga Cabadiangan, hayahay pa ni sila sa polis. Sagad sa mga way kaatbang mga mayor ug bise mayor sa kalungsoran ug sa component cities.

Duna say mga kandidato sa pagka kongresista ug Provincial Board Member nga way kontra. Sama nila ni Kong. Rhea Mae Gullas sa 1st district, Karen Hope Garcia, ang bag-ong kandidato sa pagka kongresista sa 3rd district hulip ni Kong. PJ Garcia ug ni Kong. Daphne Lagon sa 6th district.

Wa say kontra sila si Antonio Bacaltos Jr. ug Lakambini Reluya sa Provincial Board sa 1st district, ingon man si Dason Larenz ug Alfred Francis Ouano sa 6th district.

Matod sa Commission Elections (Comelec), usa ka boto ra ang gikinahanglan aron maproklamar sila nga mananaog.

○ ○ ○

Samtang way kontra ang mga kandidato sa pagka ma­yor ug bise mayor sa mga lungsod sa Alcantara, Alcoy, Minglanilla, Ronda, San Fernando, San Francisco sa Camotes, Tuburan ug Tudela sa Camotes.

Samtang way kontra ang mga mayor sa Barili ug Carmen. Wa say kontra ang mga bise mayor sa Balamban, Bantayan, Dumanjug, Ginatilan, Liloan, Malabuyoc, Sibonga ug sa mga siyudad sa Bogo, Naga ug Talisay.

Sa mga way kontra, wa nay e-­ leksyon. Piniliay man unta ning eleksyon, apan unsa may pili­an kon usa ray kandidato? Nahanaw daw aso ang gahom sa katawhan sa pagpili. Apan unsaon ta man kon popular gyud kaayo ang usa ka kandidato o sobra ka maayong tawo nga way makaako nga mokontra kaniya?

○ ○ ○

Ang eleksyon usa ka mahinungdanon nga kalihokan sa demokrasya. Apan mao sab kini ang panahon nga manggawas ang mga tinonto gikan sa vote-buying ngadto sa pagpugong sa mga botante nga klarong tua sa pikas nga di makabotar sa eleksyon.

○ ○ ○

Apan mawagtang ang vote-buying sa mga kandidato nga way kontra. Mominos ang gasto sa eleksyon busa gamay na lang ang bawiunon samtang naa na sila sa katungdanan. Wa nay sinabligay og lapok sa managkaribal nga kandidato. Di na sab ta ka kahibawo sa ilang mga baho.