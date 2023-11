Barrita: Vote-buying, selling tipik na sa eleksyon

Dunay giiingon sa Latin nga “Vox populi, vox Dei.” Sa Iningles, “The voice of the people is the voice of God.” Ang tingog sa katawhan mao ang tingog sa Diyos.

Mao kini ang gibasihan sa atong mga eleksyon nga kinahanglan mopatigbabaw ang tingog sa mga botante.

Apan asa man ang tingog sa katawhan, sa mga botante, kon sila nabayran o napalit sa mga kandidato?

Sa atong kasinatian, ang mga botante modawat na lang wala’g tuo sa panahon sa eleksyon kay mao ra kini ang panahon nga klaro nga makadawat sila’g kuwarta.

Sa panahonsa mga katalagman, maapil ang ilang mga ngan sa listahan sa makadawat og ayuda. Apan daghan ang nireklamo nga kutob ra sila sa lista. Kay ang unahon sa mga politiko kadto mang ilang suod. Ang duol ra sa luwag ang makadawat.

Hinuon, dunay mga hitabo nga kadtong dagko og kuwarta nga gipanghatag nangapildi. Ang gagamy ra’g gihatag maoy nidaug. Mao nay giingon nga gikopras lang ang ilang kuwarta. Sa laing pagkasulti subay sa pamingwit, gikaon ang paon, giluwa ang taga.

Way nahimo ang Batas Pambansa Blg. 881, ang Omnibus Election Code, nga klarong nagdili sa pagpalit ingon man sa pagbaligya og boto. Ang Section 261 niini nagkanayon, “Prohibited Acts. — The following shall be guilty of an election offense:

“(a) Vote-buying and vote-selling. — Any person who gives, offers or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or offers to make an expenditure, directly or indirectly, or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election, or to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party.

“Any person, association, corporation, group or community who solicits or receives, directly or indirectly, any expenditure or promise of any office or employment, public or private, for any of the foregoing considerations.”

Ang vote-buying, ang pagpalit og boto, ingon man ang vote-selling, ang pagbaligya sa boto, usa ka election offense. Ang mapamatud-an nga sad-an niini pahamtangan sa pagkabilanggo gikan sa us aka tuig ngadto sa unom ka tuig. Sanglit usa man kini sa election offense, way posibilidad nga maparolado ang makonbikto.

Sa miaging Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30, grabe ang mga taho sa pinalitay sa boto. Apan duna bay nasikop sa pagpamalit ug pagbaligya sa boto?

Dunay nisugyot nga sa sunod i-bidding na lang ang mga puwesto, inay mag-eleksyon pa.

Angay kining tan-awon sa Commission on Elections (Comelec) ingon man sa atong mga magbabalaod kon unsaon pagsikop ang molapas niining maong balaod.

Ang namalit og boto magpakahilom lang, di mosulti pila ka buok ang napalit ug tagpila ang iyang palit. Samtang ang napalit labaw pang magpakahilom. (edbarrita@gmail.com)