Barrita: Wala nay trabaho tungod sa AI?

Usa sa labing adunahan nga magpapatigayon sa kalibotan, si Elon Musk, mitagna nga moabot ang panahon nga wa nay trabaho nga gikinahanglan tungod sa artificial intelligence (AI). Computerized na ang ta­nan. Ang AI maoy mopuli sa trabaho sa tanang tawo.

Kuyaw na ni kon moabot ang panahon nga ang usa ka computer program mao nay mosuwat sa atong kolum. Unsa kahay isuwat no sa AI bahin sa mga kolumnista nga nawad-an og trabaho? Sa reporters nga wa nay trabaho kay AI nay mosuwat sa mga taho?

Tanang trabaho sa mga opisina ug sa bisan asa, computer na ang mopuli. Wa nay trabaho ang mga tawo. Way trabaho, way suweldo. Wa nay hinungdan ang Labor Code. Hayan ang mga tawo mahimo nang ulipon sa computers ug robots.

○ ○ ○

Matod pa ni Musk, CEO sa X (kanhi Twitter), Tesla ug uban pa, sa dihang gi-interview siya ni British Prime Minister Rishi Sunak, ang AI hayan mahimong “the most disruptive force in history.” Apan mahitabo kini sa future pa, sa umaabot, di pa karon dayon.

Dinhi sa Pilipinas, ang gikabalak-an nga unang kabay-an sa AI mao ang business process outsourcing (BPO) industry. Ang maong industriya adunay mokabat sa 1.7 ka milyon ka mga empleyado.

Dinhi sa Sugbo, mokabat sa kapin sa 100,000 ka mga tawo ang nagtrabaho sa BPO.

Tungod sa hulga sa AI, ang Department of Information and Communications Techno­logy (DICT) nakig-alayon sa venture capital provider nga Plug and Play nga nagbasi sa Silicon Valley sa Estados Unidos. Ang tumong niini mao nga molahutay ang BPO industry sa Pilipinas bisan pa sa hulga sa AI.

Karon pa lang gani, usahay computer na man lang ang motubag kon manawag ka sa mga kompaniya. Diha pay nireklamo kay mata pobre ang nitubag kay sa pag-dial niya sa iya untang tawgan, giinsulto siya sa pag-ingon, “You have zero pesos load balance.”

○ ○ ○

Apan tinuod ba gyud nga mawagtang ang tanang trabaho tungod sa AI? Sa unang panahon, nahadlok ang mga labor union sa pag-abot sa mga dagkong makinarya sama sa mga bulldozer ug payloader nga makahimo sa trabaho sa usa ka gatos ka tawo. Apan nagkadaghan na man hinuon ang mga trabahante sa construction.

Si Jenson Hyang, CEO sa Nvidia, usa ka kompaniya nga naghimo og mga AI microchips aron magsuporta sa mga pagduki-duki bahin sa AI sa tibuok kalibotan, miingon nga nagtuo siya nga mas modaghan pa ang mga trabaho tungod sa AI.