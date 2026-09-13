Barrita: Way hiring sa mga magtutudlo sa 2027?

Ang Amerikanong humorist nga si Mark Twain, miingon, "Every time you stop a school, you will have to build a jail.” Ingon niini ka importante ang edukasyon ug ang epekto sa way edukasyon. Apan unsa’y mahitabo kon ihunong ang pag-hire sa mga magtutudlo, ang gitawag nga “the noblest profession”?
Ang Department of Education (DepEd) adunay 858,318 ka mga magtutudlo sa tibuok nasod, laing 54,827 ka teaching-related staff ug 64,458 non-teaching staff. Apan daw sa gihabulan sa mabagang panganod ang kalangitan sa mga bag-ong lisensiyadong magtutudlo sa balita nga wa’y hiring sa mga magtutudlo sa 2027.
Matod pa ni Education Secretary Sonny Angara, ang DepEd dili maka-hire sa kapin sa 14,000 ka mga bag-ong magtutudlo sa 2027 gawas lang kon ibalik sa Kongresso ang ilang gipangayo nga pundo. Ang ilang budget gilaslasan gikan sa P1.01 trilyones ngadto sa P973.40 bilyones sa P7.2-trilion 2027 National Expenditure Program.
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Apan sa ulahi giklaro sa DepEd ug sa Department of Budget and Management (DBM) nga adunay pundo nga P31.22 bilyones alang sa pag-hire og 64,530 ka mga magtutudlo sa mga tunghaang publiko sa giproponer nga 2027 national budget, sumala sa taho sa Philippine News Agency.
Sa usa ka joint statement, ang DepEd ug DBM niingon nga ang giproponer nga 2027 budget wa maglakip sa bag-ong gimugna nga posisyon alang sa Teacher I kay daghan pang bakante nga posisyon nga adunay pundo apan nagpabiling bakante.
Sa 64,530 ka teaching positions nga adunay pundo, 31,614 ang bakante hangtod sa Abril 24, 2026, samtang adunay laing 32,916 ka mga bag-ong gimugna nga posisyon sa DBM sa buwan sa Mayo. Magpadayon ang hiring, matod pa ni Angara.
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Daghan pa diay ang mga bakanteng posisyon sa mga magtutudlo. Ang dinalian nga panginahanglan karon, matod ni Angara, mao ang pagkuha og kuwalipikadong mga magtutudlo aron ihulip sa bakanteng mga posisyon.
Apan nganong maglisod man sila sa papangita og ihulip sa bakanteng mga posisyon nga linibo man ang mopasar matag tuig sa licensure examination for professional teachers (LEPT)? Di diay na sila awtomatik nga kuwalipikado?
Ang DepEd aduna pay P7.582 bilyones alang sa substitute teachers nga mopuli sa mga regular teachers nga temporaryong dili makatudlo.