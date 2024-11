Barrrita: Compromise agreement dili balido kon ubos ang madawat sa kawani

Dili balido ang compromise agreements ug settlements tali sa employers ug mga kawani kon ubos ra kaayo ang bayad nga madawat sa mga empleyado, nagkanayon ang Korte Suprema sa kaso nga Leo A. Abad, et al. v. San Roque Metals, Inc., (G.R. No. 255368, May 29, 2024).

Sa desisyon nga sinuwat ni Associate Justice Antonio T. Kho Jr., gideklarar sa Supreme Court Second Division nga dili balido ang mga compromise agreements tali sa San Roque Metals Inc. (SRMI) ug Prudential Customs Brokerage Services Inc. (PCBSI) ug sa pundok sa mga kawani nga ilegal nga gitaktak sa trabaho.

Ang mga petisyoner ning maong kaso 12 sa 35 ka mga kawani nga gideklarar sa Korte Suprema nga ilegal nga gitaktak sa ilang trabaho. Ang PCBSI ug SRMI gimanduan sa pagbayad sa maong mga kawani og backwages ug separation pay.

Apan ang mga petisyoner misulod og managlahi nga mga compromise agreements sa PCBSI ug SRMI ug miuyon nga modawat sa mga kantidad nga gikan sa 5.20 porsyento ngadto sa 23.42 porsyento sa ilang backwages ug separation pay nga angay nilang madawat ubos sa kasong illegal dismissal.

Ang Executive Labor Arbiter (ELA) nibutang sa matag pahina sa ilang mga compromise agreement nga walay epekto kini sa resulta sa nagpadayon nga pagkuwenta sa ilang madawat nga backwages ug separation pay.

Samtang ang PCBSI ug SRMI niingon nga dili na makadawat pa ang mga petisyoner sa nahibilin nga backwages ug separation pay kay nidawat man sila sa kantidad ubos sa compromise agreement. Ang ELA nimando nga ang kantidad ubos sa compromise agreement ilhon nga pasiuna nga bayad sa backwages ug separation pay, dili kini full payment.

Ang SRMI mipasaka sa usa ka petition for extraordinary remedies atubangan sa National Labor Relations Commission (NLRC). Apan gisalindot ang petisyon. Ang NLRC mideklarar nga ang mga compromise agreements dili balido kay ang kantidad nga gihatag ngadto sa mga petisyoner dili makatarunganon.

Ang Court of Appeals mihukom nga balido ang mga compromise agreements kay boluntaryo kining gipirmahan sa mga petisyoner. Mao nga gipasaka kini sa Korte Suprema nga niuyon sa NLRC nga dili balido ang compromise agreements.

Ang Korte Suprema niingon nga ang mga compromise agreement giila usab nga quitclaims o legal nga dokumento nga gipirmahan sa mga kawani nga nag-surrender sa ilang mga katungod ngadto sa ilang employer.

Ang usa ka balido nga quitclaim, (1) kinahanglan nga boluntayong gipirmahan sa mga kawani; (2) walay panikas o panglimbong sa masig ka bahin; (3) ang kantidad katuohan ug makatarunganon; ug (4) dili kini supak sa balaod, kahusay sa publiko, public policy, moralidad ug kustombre.

Samtang way fixed percentage sa kantidad nga madawat alang sa usa ka compromise agreement, napalgan sa Korte Suprema nga ubos ra kaayo sa ilang madawat nga backwages ug separation pay ang kantidad ubos sa ilang compromise agreement nga nagrepresentar lang sa 5.20 porsyento ngadto sa 23.42 porsyento sa angay unta nilang madawat.

Gimanduan sa Korte Suprema ang SRMI ug PCBSI sa pagbayad sa mga petisyoner sa mga kantidad nga ilang dawatunon ubos sa kasong illegal dismissal. Pabayron usab sila og legal interest nga 6 porsyento matag tuig hangtod nga mabayran sa hingpit ang mga petisyoner. (edbarrita@gmail.com)