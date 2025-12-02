Barzaga gisuspenso og 60 ka adlaw sa Kongreso

Gipahamtangan sa House of Representatives si Cavite Fourth District Rep. Kiko Barzaga og 60 ka adlaw nga suspensyon nga walay sweldo ug benepisyo tungod sa iyang “disorderly behavior.”
Atol sa sesyon sa plenaryo niadtong Lunes, Disyembre 1, 2025, gisagop sa kamara ang rekomendasyon sa ethics and privileges committee niini may kalabutan sa usa ka reklamo nga gisang-at batok kang Barzaga tungod sa iyang makapasilaob nga mga post sa social media.
Labing minos 249 ka mga kongresista ang nibotar pabor sa suspensyon ni Barzaga, samtang lima ang nibotar batok niini ug 11 ang wala moapil sa pagbotar.
Nagpagawas og estrikto nga pasidaan ang panel batok kang Barzaga nga ang pagbalik-balik sa susama nga kalapasan moresulta sa mas bug-at nga disciplinary action.
Ang chairperson sa House Committee on Ethics and Privileges nga si 4Ps Party-list Rep. JC Abalos niingon nga ang mga lihok ni Barzaga nakahatag og negatibong epekto sa dignidad, integridad, ug reputasyon sa House of Representatives isip usa ka institusyon ug sa mga miyembro niini.
Gimanduan sab si Barzaga nga i-delete sulod sa 24 oras ang tanang post sa social media nga maoy gipasanginlan sa reklamo batok kaniya nga naglakip sa bastos nga litrato sa usa ka babaye nga ang iyang paa nagputos sa iyang liog.
Ang pipila sa iyang mga post naglakip sab sa pagpasigarbo sa iyang bahandi, ingon man mga pagsaway batok sa administrasyon, ilabi na ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
Sa usa ka pamahayag, si Barzaga nitug-an nga gidawat niya sa iyang tibuok kasingkasing ang desisyon sa komite.
“I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died, and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now,” matod ni Barzaga.
“Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this President, who has lost his constitutional mandate of serving the people, is inconsequential in relation to the number of lives and futures that will be saved once President Marcos leaves the Malacañang,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines