Barzaga gitangtang sa lista sa mga reservist sa PH Army

Gitangtang na sa Philippine Army gikan sa lista sa mga reservist niini si Rep. Kiko Barzaga sa ikaupat nga distrito sa Cavite.

Sa usa ka pamahayag, gi­ingon sa tigpamaba sa Philippine Army nga si Col. Louie Dema-Ala nga ang pagkatangtang ni Barzaga nahimong epektibo niadtong Septiyembre 21, 2025.

Matod niya, gihimo ang aksiyon human sa bug-os nga pagrepaso sa mga kahimtang nga naglibot sa kaso ni Barzaga ug subay sa mga lagda ug regulasyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP), ilabi na ang GHQ, AFP Standard Operating Procedure (SOP) No. 7 nga naglatid sa mga pamaagi ug basehan alang sa administratibong aksiyon nga giisip nga katumbas sa seryosong kalapasan.

“Representative Kiko Barzaga was delisted over the release of his statements on social media, as he was insinuating sedition with an attached photo of him in military uniform. Such statements endanger the Armed Forces’ position as a non-partisan organization,” sumala ni Dema-Ala.

Giingon niya nga dili na tugotan si Barzaga nga magsul-ob og uniporme sa militar ubos sa bisan unsang sirkumstansya subay sa Artikulo 177 (Usurpation of Authority or Official

Functions) ug Artikulo 179 (Illegal Use of Uniforms and Insignias) sa Revised Penal Code.

Gidili sab si Barzaga nga makomisyon sa AFP Regular o Reserve Force sa umaabot.

“We emphasize that this administrative action does not reflect on the personal character or public service record of Representative Barzaga,” dugang niya. / TPM / SunStar Philippines