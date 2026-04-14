Barzaga nalutsa’g warrant sa  kaso’ng cyberlibel, misurender

Nitahan sa kapulisan si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga Jr. tungod sa giatubang niining kaso nga cyberlibel.
Boluntaryong nitahan si Barzaga sa Dasmariñas Component City Police Station niadtong Lunes, Abril 13, 2026, human gipagawas ang warrant of arrest batok kaniya gikan sa korte sa Makati alang sa walo ka count sa cyberlibel.
Girekomendar sa korte nga makapiyansa siya og P48,000 matag kaso, dali ra sab nga nakapiyansa ang batan-ong kongresista.
Base sa post sa social media, nanawagan ang magbabalaod alang sa pag-resign ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nga maoy iyang gibasol sa iyang pagkaaresto.
“Pinakulong ako ni Marcos, pero lumalaban pa rin ako! Ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control. Masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina, kailangan na natin siyang tanggalin bilang Presidente!” pamahayag ni Barzaga. / TPM / SunStar Cebu