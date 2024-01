Basilica dunay ‘emergency lanes’

Gipaabot nga liboan ka mga Katoliko ang motambong sa relihiyuso nga mga kalihukan sa kasaulogan sa Fiesta Señor 2024, ang Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu nag­butang og emergency lanes.

Kini aron matubag dayon kon dunay motumaw nga emerhensya, sumala ni Fr. John Ion Miranda, usa sa mga Agustino nga pari sa Basilica.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Enero 10, 2024, usa ka adlaw sa dili pa ang unang adlaw sa siyam ka adlaw nga misa sa nobena, adunay bag-ong emergency lane nga nahimutang ilawom sa bleachers, gikoloran og yellow nga pintal ug gimarkahan og pahibalo.

Si Miranda, secretariat of safety, security, peace, and order alang sa Fiesta Señor 2024, niingon nga ang bag-ong na-install nga mga lane niadto pang Disyembre.

Unang gigamit atol sa Misa de gallo o sa siyam ka adlaw nga misa sa kaadlawon paingon sa Adlaw sa Pasko, nga nagsugod sa Disyembre 16.

Gawas niining bag-ong na-install nga mga lane, siya miingon nga ang naandan nga emergency lane, nga gibulag sa mga pisi ug nahimutang sa atubangan sa punoan nga edipisyo sa Basilica, palig-unon pa.

Si Fr. Gen Anabal, direktor sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu, nikompirmar sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules nga ang daan nga emergency lanes atubangan sa simbahan anaa na ug nagamit sukad niadtong 2017.

Gihisgutan ni Miranda nga kini nga mga emergency lane magsilbi nga agianan alang sa dali nga pagtubag gikan sa in-house ug kauban nga mga opisyal sa medical team.

“It is located below the bleachers going out for easy access of an ambulance because in front (P. Burgos St.) there are ambulances and medics,” matod ni Anabal.

Dugang pa niya nga ang klinika, nga nahimutang taliwala sa choir area ug candle lighting area, dili magamit, apan giila nga mga medikal nga istasyon.