Basket weaving training mihatag bag-ong panginabuhian sa mga 4Ps benepisyaryo

Niabot sa 15 ka benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) gikan sa Barangay Dalingding Sur, Medellin, Cebu ang nitambong sa usa ka basket weaving training niadtong Septiyembre 26, 2026, aron makakat-on og bag-ong kahanas nga mahimong dugang tinubdan sa kita alang sa ilang mga pamilya.
Gipahigayon ang hands-on training sa Hapaw Basket Weaving pinaagi ni Riel Ben Regala kinsa nipaambit sa iyang kahibalo, teknik ug kasinatian sa paglala og basket ngadto sa mga partisipante.
Matod ni Margie Monterde, usa ka 4Ps Parent Leader sa Barangay Dalingding Sur, dako ang natabang sa maong pagbansay tungod kay hatagan sila niini og higayon nga makapangita og dugang kita samtang maatiman gihapon nila ang ilang mga responsibilidad sa panimalay.
“Dako kaayo ni nga tabang og mahanas mi ani, makapuno gyud sa income sa pamilya og makatabang sa mga gastuan. Tag-P40 baya ang usa ani sa basket; maka-sideline gyud mi ani og magkugi lang sad mi,” matod ni Monterde.
“Akong trabaho sa balay kay mag-uma, mag-atiman sa mga anak, ug magtanom pud. Sa paagi aning gihatag nga oportunidad sa basket weaving, dako gyud ni nga tabang kay naa mi additional skills ug income pud para sa mga galastuhan sa eskwelahan,” dugang niya.
Sumala ni Regala, mahimong makadawat og kapin o mokabat sa P40 kada basket ang mga trabahante depende sa disenyo ug kalidad sa nahimong produkto.
Ang mga materyales gihatag sa tag-iya samtang bayran ang mga maglala base sa ilang nahuman nga mga basket.
Ang mga produktong gilala kabahin sa mas dako nga produksyon diin ang nahimong basket ipaagi pa sa pagpaayo sa manufacturer sa dili pa kini i-eksport sa internasyonal nga merkado.
Pinaagi sa maong pagbansay, nakasulod sab ang mga benepisyaryo sa usa ka value chain nga mahimong dugang oportunidad sa panginabuhian.
Gipakita sa kalihukan ang kamahinungdanon sa paghatag og praktikal nga mga kahanas ug alternatibong tinubdan sa panginabuhian ngadto sa mga 4Ps partner-beneficiaries aron mas mapalig-on ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
Samtang, nagpasalamat ang DSWD Field Office 7, pinaagi sa 4Ps, sa Hapaw Basket Weaving tungod sa pagpaambit sa kahibalo ug kahanas nga makatabang sa mga benepisyaryo sa pagdiskobre og potensyal nga dugang panginabuhian.
Ang usa ka bag-ong natun-ang kahanas mahimong dalan ngadto sa mas lig-on ug mas malungtarong panginabuhi alang sa mga pamilyang benepisyaryo sa programa. / PR