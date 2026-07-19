Basketbolista nga nakainom ug way lisensya, nabangga sa Fuente; naangol

Grabeng kadaot sa nawong ug nangapudpod nga mga ngipon nga naangkon sa usa ka 18-anyos nga motorista human kini nibangga sa laing motorsiklo sa Fuente Osmeña Circle, dakbayan sa Sugbo, mga alas 5:00 pasado sa buntag niadtong Sabado, Hulyo 18, 2026.
Daling gidala sa tambalanan ang drayber nga giila lang sa alyas nga Kalong, 18, usa ka basketbolista ug molupyo sa Barangay Apas. Luwas ra ang iyang angkas nga giila sa alyas nga John, 18.
Sumala ni John, gikan silang nag-inom sa usa ka bar ug pauli na unta sa Barangay Apas. Apan natingala na lang siya sa pag-abot sa Fuente Osmeña Circle sa dihang kalit nga nabangga si Kalong sa nag-unang motorsiklo.
Sa gihimo nga pakisusi sa mga awtoridad, nasayran nga walay driver’s license si Kalong, ug padayon pang gisuta kon kinsa ang tinuod nga tag-iya sa motorsiklo nga iyang gigamit.
Ang nabanggaan mao si alyas James, 24, service crew sa usa ka inilang kan-anan.
Matod ni James, paingon unta siya mo-duty niadtong higayona.
Gibutyag ni James nga hinay ra ang iyang dagan tungod kay nagkaduol siya sa usa ka pedestrian lane, apan kalit lang siyang gidasmagan sa kusog nga nagpadagan nga si Kalong gikan sa luyo. Maayo lang gani kay nakakontrolar si James ug wala natumba.
Human sa maong hitabo, nag-abot ang duha ka habig sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) alang sa tukmang disposasyon ug settlement. / JDG