Baste: Drug war gikinahanglan

Si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte niingon nga gikinahanglan ang pagdeklarar og “war on drugs” sa dakbayan tungod sa kaylap nga paggamit sa drugas sulod sa mga komunidad.

Si Duterte niingon atol sa “Banateros” show nga gisibya sa SMNI niadtong Abril 6, 2024, nga wala niya kini gipakita o gihimo isip publicity stunt para sa umaabot nga eleksyon.

“Dili naman ako sira-ulo na magde-declare, pasikat lang, di yan. May problema talaga,” matod niya.

Iyang gibutyag nga base sa iyang diskusyon sa pipila ka mga opisyal sa barangay, naalarma sila sa nagkadaghang mga kaso sa paggamit og ilegal nga drugas.

“I went down to the barangays. Kinausap ko ‘yung mga kapitan and they are very disappointed sa mga nangyayari ngayon dahil sa increasing na drug use,” matod ni Duterte.

Ang mayor niingon nga ang pag-atubang sa isyo sa “mas nindot” nga paagi dili makapugong sa problema.

“Etong mga drug lord, pera yon. Tingin ninyo kung kakausapin ninyo yan, ‘Uy! Tumigil ka diyan!’ Mabait ka diyan? Di ‘yan maniniwala sa inyo,” siya niingon, nga midugang nga kinahanglan adunay usa ka “tinud-anay” nga pamaagi sa pagtubag sa “drug war.”

Kahinumduman, si Duterte, atol sa turnover ceremony sa DCPO Headquarters sa Camp Leonor Domingo, sa San Pedro Street niadtong Marso 22, nisaad nga patyon ang aktibong mga nalambigit sa ilegal nga drugas. / Sunstar Davao