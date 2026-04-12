Superbalita Cebu

Baste gitudlong bag-ong PDP-Laban president

DAVAO. Sebastian Duterte has been appointed as the new party president of Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP).Photo from Senator Bong Go
Gitudlo si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte isip presidente sa partido politikal nga Partido Demokratiko Pilipino (PDP-Laban), sumala sa gipahibalo ni Senator Christopher “Bong” Go niadtong Sabado, Abril 11, 2026.

Sa usa ka post sa Facebook, giingon ni Go nga si Duterte gitudlo sa maong posisyon atol sa PDP National Committee Meeting.

Atol sa maong tigom, si Go, kinsa maoy auditor sa partido, niingon nga ang mga lider ug miyembro sa PDP-Laban naghisgot sa importanteng mga isyu, ingon man ang direksyon sa partido.

Ang bag-ong gitudlo nga presidente sa partido mao ang kamanghurang anak nga lalaki sa nabilanggo nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang kanhi chairman sa partido. / TPM/SunStar Philippines

