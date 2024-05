Baste miawhag sa mga Pinoy: Bantayi si Liza Marcos

Giawhag ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte ang mga Pilipino nga bantayan pag-ayo ang mga interbyo sa Unang Ginang, Liza Marcos, aron makita ang tinuod nga kahimtang sa katilingban sa Pilipinas karon.

Subling nipadayag ang mayor sa iyang emosyon atol sa prayer rally alang sa kalinaw nga gipasiugdahan sa lokal nga grupong Hakbang ng Maisug sa Freedom Park sa Dumaguete City, Negros Oriental niadtong Martes, Mayo 7, 2024.

Ang prayer rally, diin si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang nangulo sa kalihukan, gipahigayon bisan pa sa duha ka higayon nga gibalibaran ang permit niini.

“Kon gusto gyud ninyo makakita kon unsay nawong sa gobyerno karon tan-awa ninyo ang interview ni Liza Marcos. Tan-awa ninyo mao na ang dagway sa atong nasod karon. Unya kamo na bahala maghuna-huna. Dili man ta gusto mangdaut og tawo , dili ta makaingon nga tama o mali, tan-awa lang ninyo basin wala ka makakita para makakita mo kon unsa gyud ang dagway sa atong nasod karon,” matod ni Duterte sa live coverage.

Kausa ni-post si Duterte og sekretong post sa iyang opisyal nga Facebook account niadtong Abril human mismo ang Unang Ginang nisulti sa media sa usa ka interbyo nga ang iyang mga anak nga lalaki adunay maayong pamatasan, walay kasaysayan sa kapintasan, ug walay mga patik sa ilang mga lawas - mga isyo nga kasagaran naghulagway sa mga Duterte.

Gi-upload dayon ni Baste ang hulagway sa sketch sa Bisaya nga pintados gikan sa Boxer Codex: A Modern Spanish Transcription and English Translation of 16th century Exploration Accounts of East and Southeast Asia and the Pacific* (Donoso 2018).

Gipasabot sa Philippine Cultural Education nga ang artwork nagsimbolo sa ‘bravery and fierceness’ para sa mga lalaki ug ‘beauty and fertility’ para sa mga babaye.

“Pintados, the word itself means painted people. A legacy from the past that showcases the rich culture of the country, specifically in the Visayas region of the Philippines. The different designs of the tattoo or paint on the body signify rank, bravery, and heroism,” matod sa Boxer Codex/ SEA Heritage & History.

Nailhan ang mga Duterte nga prominenteng politikanhong mga tawo sa kasaysayan sa modernong politika sa Pilipinas, diin si kanhi presidente Rodrigo “Digong” Duterte nagbutang sa ngalan sa ilang pamilya sa politikanhong mainstream sa dihang siya nidaug sa pagkapresidente niadtong 2016 - ang unang taga-Mindanao nga niangkon sa labing taas nga katungdanan sa politika. / Sunstar Davao