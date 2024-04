Baste mokuyog sa mga atleta sa Palaro sa Sugbo

Si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte niingon nga personal niyang ikuyog sa dakbayan sa Sugbo ang mga atleta nga mo-qualify sa umaabot nga Palarong Pambansa 2024.

“Ubanon tamo didto, ihatod tamo didto sa Cebu. Practice lang mo, focus lang mo. Kahibaw man mo mosakripisyo,” matod niya atol sa closing ceremony sa 2024 Davao Region Athletic Association (Davraa) meet, niadtong Dominggo, Abril 7, 2024, sa Davao City-University of the Philippines-Mindanao (UP-Mindanao) Sports Complex sa Mintal campus sa UPMin.

Dugang pa ni Duterte nga dili angay mahadlok ang mga atleta nga mapildi sanglit mao kini ang esensya sa sports ug pinaagi sa pagkapildi, makahibalo na sila sa pag-atubang sa reyalidad sa kinabuhi.

Iyang gipahinumdoman ang mga nakadaug nga magpabiling mapaubsanon tungod kay dili sila kanunay magpabilin sa spotlight.

“In the face of any adversity magkina-unsa man inyuhang pangaon ug inyong malampasan ang inyong ginaatubang karon,” matod niya.

Samtang, si Department of Education-Davao Regional Director Allan G. Farnazo niingon nga mapasalamaton siya kang Duterte sa iyang pag-abaga sa hagit sa pagpangulo sa delegasyon alang sa Palarong Pambansa karong Hulyo 2024.

Unya nipadayag siya og kadasig sa pagbutang og mas taas nga ranking sa nasudnong mga dula kay sa2023.

“We are forecasting an upward trend sa inyong tanan simulan natin ang paghahanda, ituloy natin ang laban,” matod niya.

Atol sa closing ceremony, gianunsyo kinsa nga mga atleta ang mosalmot sa Palarong Pambansa 2024 sa dakbayan sa Sugbo. / Sunstar Davao