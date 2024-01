Baste nangayo og pasaylo kang Imee

Si Senador Imee Marcos miingon sa Martes, Enero 30, 2024, nga si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte nangayo dayon og pasaylo kaniya human sa iyang panawagan sa iyang igsuon nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nga mokanaog sa katungdanan.

Si Senador Marcos nagkanayon nga iyang giatubang si Duterte human nihatag sa iyang pakigpulong atol sa prayer rally sa Davao City aron supakon ang kontrobersyal nga pagduso sa People’s Initiative for Charter Change (cha-cha) diin iyang giawhag ang Presidente nga mo-resign.

Si Senador Marcos nitambong sa maong kalihukan, nga gipahigayon dungan sa Bagong Pilipinas kickoff rally sa administrasyon sa Quirino Grandstand nga gipangulohan ni Presidente Marcos.

“Sabi ko, ‘Hoy, ano yan?! Bakit pinagsasabi mo ‘yan?’ Tapos sabi niya, ‘Sorry, sorry. Ganu’n.’ Nakakatuwa nga eh, pero naiintindihan ko kasi s’yempre ‘yung nagbabagabag talaga ‘yung damdamin ng bagets eh. S’yempre ‘yung tatay niya tsaka ‘yung ate niya,” matod niya, nga nagtumnok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Bise Presidente Sara Duterte.

“Naintindihan ko naman kasi siyempre sobrang emosyonal siya dahil isipin mo naman, eh ikukulong ‘yung tatay mo at ‘yung ate mo, talaga namang magre-rebolusyon ang iyong damdamin,” dugang niya.

Si kanhi Presidente Duterte nag-atubang og imbestigasyon sa International Criminal Court (ICC) tungod sa giingong crime against humanity of murder sa Pilipinas nga may kalabutan sa kontrobersyal nga drug war sa iyang administrasyon.

Taliwala sa mga taho nga ang mga imbestigador gikan sa ICC nakatigom og igong ebidensya batok sa kanhi Presidente ug nga mahimo silang moisyu og warrant of arrest sa dili madugay, si Presidente Marcos niingon nga ang body walay hurisdiksyon sa Pilipinas.

Samtang, si Senador Marcos nagdumili sa pag-apil sa iyang kaugalingon sa nagpadayon nga panagbingkil tali sa iyang igsuon, si Presidente Marcos, ug kanhi Presidente Duterte.

“Naku! ‘Di na ako kasali didto. Bahala na sila. Kayang-kaya na nila ‘yun,” ingon niya.

“Nakakaloka..,” dugang niya. / SunStar Philippines