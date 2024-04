Baste: Wa ko mimando sa polis pagpatay sa pushers

Giklaro ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte nga wala siya nimando sa kapulisan nga patyon ang bisan kinsa nga nalambigit sa ilegal nga drugas.

“Kabalo mo, ang premise ana, kinahanglan sila mahibaw, mu-refer sila sa akong statement. Unsa may ilang imbestigahan nga kon [naa’y] nahitabo diha police unya miapil ang police nga... ako man to, wa man nako sila sugua ,” matod ni Duterte niadtong Martes, Abril 2, atol sa paghandum sa Sasa Wharf bombing.

Gitataw ni Duterte nga wala siya personal nga nakasugat og mga drug pusher.

“So far, nagbakasyon ra man ko, wa pa man ko nasugatan na pusher diha. wala’y napatay,” ingon sa mayor.

Kahinumduman nga gipahibalo ni Duterte atol sa turnover ceremony sa Davao City Police Office (DCPO) Headquarters sa Camp Leonor Dominggo, sa San Pedro Street niadtong Marso 22 nga iyang patyon ang mga aktibong nalambigit sa ilegal nga drugas.

“Ugma, ugma dayon panghawa na mo diri, panghipos na nimo sa imong mga gamit, panghawa na nimo. Kay kung di mo mohawa, kay og di mo moundang, pampatyon ta mo,” matod ni Duterte.

Pito ka mga drug users ang napatay gikan sa managlahing barangay sa dakbayan pipila ka oras human ang mayor nideklarar og gubat batok sa drugas.

Ang Commission on Human Rights (CHR) niingon sa usa ka pamahayag nga sila naalarma sa pamahayag ni Duterte.

Ang mayor, agig tubag, niingon nga dili niya sila pugngan sa paghimo sa ilang imbestigasyon.

“Pag-imbestiga lang mo, okay man na. Pero I suggest kon mag-imbestiga na lang man mo tungod kay daghan man raid sa drugs dinhi sa Davao ug sa mga kaso, ask the City Prosecutor’s Office, kana lang imong buhaton, CHR man kaha mo? ” ingon niya.

Ang Human Rights Watch nga nakabase sa New York nipadayag usab og “lawom nga kabalaka” sa pamahayag sa anak ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa pag-atubang sa problema sa drogas sa siyudad.

Nailhan ang kanhi presidente sa iyang duguong “war on drugs” niadtong mayor pa siya sa dakbayan, nga iya usab nga gidala sa dihang napili isip presidente.

Nag-aghat kini sa daghang mga imbestigasyon gikan sa CHR, ug uban pang mga grupo sa tawhanong katungod, lakip ang International Criminal Court sa United Nations. / Sunstar Davao