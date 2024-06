Baste wa nakugang sa pag-resign ni Sara sa Kabinete

Si Davao City Mayor Sebastian Duterte niingon nga wala siya makugang sa pag-resign sa iyang igsuon nga si Bise Presidente Sara Duterte sa Kabinete ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“I’m not surprised na ni-resign siya ,” matod ni Duterte sa ambush interview atol sa welcome dinner nga gi-host sa Siyudad alang sa Consular Corps of the Philippines, nga nagtimaan sa opisyal nga paglusad sa Duaw Davao Festival 2024 sa Dusit Davao Hotel.

Ang mayor nidumili sa pagkomento pa, niingon nga labing maayo nga ang iyang igsuon nga babaye mismo ang motubag sa mga pangutana sa media.

Matod usab ni Duterte nga maghuwat siya sa opisyal nga pamahayag sa bise presidente sa dili pa siya mokomentaryo sa maong butang.

Gisumite ni VP Duterte ang iyang “irrevocable” resignation ngadto kang Marcos niadtong Miyerkules, Hunyo 19.

Ang Presidential Communications Office nitaho nga ang resignation epektibo niadtong Hulyo 19, 2024. Siya ni-resign isip Department of Education (DepEd) secretary ug isip co-vice chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac).

Ang bise presidente nidumili sa paghatag og bisan unsang rason sa iyang pagluwat sa katungdanan apan iyang gipasalig ang husto ug hapsay nga turnover ug ipadayon ang kampiyon sa kalidad nga edukasyon sa nasod.

Sa usa ka pamahayag nga giluwatan ngadto sa media, ang Office of the Vice President (OVP) niingon nga dili siya mo-entertain og bisan unsang mga interbyo kalabot sa iyang pag-resign isip DepEd Secretary sa pagkakaron.

“We understand that most are curious as to the reason behind such a decision, but what is of greater and pressing importance is that a proper transition be made for the next Secretary,” matod sa OVP. / Sunstar Davao