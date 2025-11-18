Basura gikan sa nabahaan nga mall ‘gitambak’ sa Canduman

Nangreklamo ang mga residente sa Zone 5, Canduman, Mandaue City tungod sa kapin usa ka semana nga ilegal nga paglabay sa mga basura sa ilang dapit, hinungdan nga naghangyo sila og dinaliang aksiyon gikan sa mga opisyal sa siyudad.
Sa suwat gikan sa mga wala magpaila nga residente, gitaho nila nga dunay mga dump truck nga naglabay og basura sa ilang lugar bisan og dili kini labayanan.
Sumala sa ilang nadawat nga impormasyon, ang basura gikan sa cleanup operations human sa baha sulod sa usa ka mall sa Consolacion.
Giingon sa mga residente nga dili na maantos ang sitwasyon tungod sa sobra nga kabaho ug pagdaghan sa mga langaw.
Ang baho mosulod bisan sirado ang ilang mga pultahan ug bintana nga nakahatag og kabalaka sa peligro sa panglawas, ilabi na sa mga bata ug tigulang.
Si Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nikompirmar nga iyang gimanduan ang MCENRO nga aksiyonan ang reklamo duha ka adlaw na ang nilabay.
Apan wala pa siya makadawat og update kon tinuod ba nga ang basura gikan sa Consolacion.
Samtang si City Administrator Atty. Gonzalo “Sally” Malig-on nikompirmar sab nga tinuod ang paglabay sa basura.
Giila niya ang usa ka kontraktor nga si Wilmer Zanoria kinsa usa ka barangay councilor, isip responsable sa paghakot ug paglabay sa basura.
Matod ni Malig-on nga gipahunong na ang paglabay sa basura ug ang MCENRO niadto na sa lugar niadtong Nobiyembre 17, 2025.
Mag-iskedyul og technical conference ang mga opisyal aron kini masulbad. / ABC