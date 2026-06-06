Basura gipatambak ni Mayor Baste sa DENR

Atol sa kasaulogan World Environment Day, Biyernes, Hunyo 5, 2026 nimando si Davao City Mayor Sebastian
‘Baste’ Duterte nga himuong collection point sa mga basura sa ilang lugar ang atubanga’ng bahin sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 11.
Gituyo sa mayor ang maong kamanduan aron nga personal nga makita sa taga DENR ang sitwasyon human nga nimando ang ahensiya sa ipasuspenso ang operasyon sa sanitary landfill.
Nasayran nga gipahunong sa DENR 11 ang operasyon sa landfill nga nahimutang sa New Carmen subay sa nahitabong pagkahunlak sa yuta niadtong Mayo 20, 2026 nga gikamatay sa duha ka tawo.
Sigun pa ni Duterte nga mahimo magpadayon ang operasyon sa pasilidad samtang gipangitaan og sulbad ang ubang mga isyu.
Apan gipatuman sa DENR ang pagpasuspenso sa operasyon sa landfill ug way opisyal nga pamahayag ang DENR hangtod kanus-a ang suspension.
Habig sa DENR 11, nga nasayod sila sa dako’ng panginahanglan sa pasilidad, apan gikinahanglan nga masiguro ang kaluwasan sa publiko ug ang pagpanalipod sa kinaiyahan. / SunStar Davao