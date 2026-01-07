Basura, istraktura nakaali sa rota sa Traslacion

Nihimo og simulation exercise ug dry run ang Mandaue City Police Office (MCPO) niadtong Martes isip pangandam sa umaabot nga Traslacion karong Enero 15 ug 16.
Kini sumala ni Police Colonel Cirilo Acosta, ang city director sa MCPO.
Matod ni Acosta, ang maong kalihukan nagtumong sa pagseguro sa luwas ug hapsay nga pagbalhin sa mga imahe ni Señor Sto. Niño, Virgen de Guadalupe, ug San Jose panahon sa prosesyon.
Gipasabot niya nga ang MCPO nakig-alayon sa nagkadaiyang ahensiya sa gobiyerno ug mga kaabag niini, lakip na ang Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM), City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Sinulog Foundation, ug ang mga kawani sa National Shrine of St. Joseph. Kauban ang mga team leader, gisusi sa grupo ang mga dapit diin mahitabo ang turnover ug ang mga rota sa prosesyon aron makit-an ang mga posibleng kakuwangon sa seguridad ug mga logistical nga isyu.
“Personal namong gibisita ang mga turnover area ug ang mga rota aron tan-awon kon duna ba’y mga kakuwangon para duna pa kita’y panahon sa pagtarong sa atong pagpakatap sa mga tawo (deployment),” dugang ni Acosta.
“Gisusi usab namo ang dapit kon duna ba’y mga guba nga dalan, nagbitay nga mga wire, ug uban pang posibleng peligro, ” dugang niya.
Base sa dry run, gibanabana ni Acosta nga ang biyahe sa convoy gikan sa Innodata Subangdaku , ang utlanan sa Mandaue City ug Cebu City paingon sa National Shrine of St. Joseph mokabat og mga 15 ngadto sa 20 minutos, depende sa kadaghan sa tawo sa kadalanan.
Nanawagan usab siya sa publiko nga tahuron ang integridad sa convoy panahon sa prosesyon. Bisan og maayo ang kinatibuk-ang resulta sa dry run, nakamatikod si Acosta og ginagmay nga mga problema sama sa mga basura sa rota ug mga sakyanan nga ilegal nga naka-park diin ang uban niini gi-clamp atol sa operasyon.
Dugang ni Acosta nga mokabat sa 1,050 ka personnel gikan sa MCPO ug uban pang ahensiya, lakip na ang mga barangay tanod ug mga tinun-an sa criminology, ang ipakatap alang sa Traslacion.
Ang mga security personnel magpabiling naka-standby hangtod mahuman ang send-off, ug duna’y 24/7 nga presensya sa polis diha sa simbahan.
Gikompirmar usab niya nga duna’y laing dako nga dry run nga gikatakda sa Biyernes nga maglakip na sa rota gikan sa Cebu City paingon sa Lapu-Lapu City, isip kabahin sa katapusang pangandam alang sa maong relihiyusong kalihukan. / ABC