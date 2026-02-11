Basura sa barangays nagtipun-og, nag-adjust sa bag-ong skedyul

Nagsugod naghatag og kalisod sa mga barangay ang bag-ong gipatuman nga “interval-based” nga sistema sa paghakot og basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Tungod sa dautang panahon, naay mga adlaw nga dili mahakot ang basura, hinungdan nga nagtipun-og kini sa mga komunidad.
Pipila ka mga lider sa barangay ang nagpadayag sa ilang kabalaka sa mga praktikal nga hagit niining bag-ong iskedyul sa Cebu City, ilabi na kon mobundak ang uwan nga makabalda sa limitado na gani nga mga adlaw sa paglabay og basura.
Gipatuman kining maong sistema human gisira ang Binaliw landfill tungod sa “trash slide” niadtong Enero 8.
Tungod niini, nagsalig na lang ang siyudad sa limitado nga paglabay sa Consolacion landfill.
Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga ang paghakot gihimo na karon pinaagi sa rotation nga Monday-Wednesday-Friday (MWF) ug Tuesday-Thursday-Saturday (TTHS).
Kini aron madumala ang pagkunhod sa kapasidad sa labayanan samtang wala pa mahuman ang negosasyon sa Asian Energy. Gipasabot sa mayor nga temporaryo lang kini apan gikinahanglan aron dili mapuno sa basura ang mga barangay tungod sa limitasyon sa timbang.
Si Barangay Captain Clifford Jude Niñal sa San Nicolas Proper niingon nga ang ilang barangay naa sa iskedyul nga Martes, Huwebes, ug Sabado, apan nakasinati na sila og kalangan.
Maoy iyang gipasabot ang kusog nga uwan niadtong Martes nga naghulga sa mga pagdahili sa yuta sa mga bukirang barangay ug nakapalapok sa mga dalan.
Sa Punta Princesa si Kapitan Eleno Andales Jr., nitataw nga bisan og layo sa ideal ang sitwasyon, labing minos makalabay gihapon sila og basura taliwala sa krisis.
Si Kapitan Kirk Bryan Repollo sa Inayawan niangkon nga wala silay mahimo kondi ang mosunod sa siyudad tungod kay sila man ang nagbuot sa final disposal.
Tungod niini, gipanghingusgan niya ang waste segregation ug ang paggamit og shredder aron maminusan ang gidaghanon sa basura nga dad-on sa Consolacion.
Dugang ni Repollo, duna na silay plastic shredder ug duha ka bioshredder gikan sa Ecowaste Coalition, apan ang gikinahanglan na lang nila karon mao ang dapit para sa ilang Materials Recovery Facility (MRF).
Matod niya, kini nga krisis mahimo sab nga dalan aron seryusohon na sa Sugbo ang saktong pagdumala sa basura imbes nga magsalig lang kanunay sa landfill. / CAV