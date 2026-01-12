Basura sa Cebu City gibabagan

Gibabagan ang mga garbage truck sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, lakip na ang pipila nga gidumala sa mga barangay sa pagsulod sa ASEAN landfill sa Barangay Polog, Consolacion duha kahigayon niadtong Sabado, Enero 10, 2026, ug pagkasunod adlaw.
Ang mga truck gipahunong sa opisyales sa barangay Polog nga gipangulohan ni Konsehal Allan Balaba.
Ang barangay nipasa usab og resolusyon atol sa usa ka “emergency session” sa gabii sa Enero 11, 2026, nga pormal nga nagsupak sa pagsulod sa mga garbage truck sa Cebu City sa maong landfill.
Nahitabo kini taliwala sa pagpangita sa Dakbayan sa Sugbo og alternatibong dapit nga kalabayan og basura human sa pagdahili sa Binaliw landfill nga nakabalda sa operasyon sa pagpanghipos sa basura sa dakbayan.
Human sa duha ka adlaw nga pakyas nga pagsulay sa pagsulod sa landfill, nanginlabot si Cebu City Mayor Nestor Archival ug nakigtagbo ni Consolacion Mayor Teresita Alegado niadtong Lunes sa buntag, Enero 12, 2026, aron hisgotan ang posibleng mga solusyon sa maong problema.
Kini nga mga kalambuan unang gipahibalo ni kanhi Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) head Ramil Ayuman pinaagi sa usa ka social media post, diin iyang gidetalye ang mga pagsulay sa mga garbage truck sa Cebu City sa pagsulod sa landfill sa Consolacion ug ang pagsugpo niini sa mga opisyal sa barangay. /