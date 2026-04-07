Basurero nag-‘masturbate’ atubangan sa minor, sikop

Balhog sa bilanggoan ang usa ka 48-anyos nga tigkolekta og basura human gireklamo nga nagduwa sa iyang kinatawo atubangan sa menor de edad niadtong Lunes sa hapon, Abril 6, 2026, sa Purok Rosal, San Jose, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay.
Ang gireklamo giila sa alyas nga Totyo, minyo ug residente sa maong dapit samtang ang biktima mao si alyas Desabel, 15, ug tinun-an sa Grade 9.
Base sa imbestigasyon sa Talisay City Police Station, nahitabo ang insidente alas 4:00 sa hapon samtang nangolekta og basura ang suspek.
Inay basura ang gunitan, giingong gipagawas sa suspek ang iyang kargada ug giduwaan samtang nagsige og sud-ong sa biktima.
Tungod sa kalisang, ang dalagita nisumbong sa iyang inahan.
Usa ka silingan nga giila sa alyas nga Tanya ang nakasaksi sab sa law-ay nga buhat sa suspek ug nisaysay sa kapulisan sa iyang nakita.
Tungod sa paspas nga pagresponde sa mga awtoridad, nadakpan si Totyo alas 5:10 sa hapon sa susamang adlaw.
Sa pagkakaron, ang suspek nagtingkagol na sa selda sa Talisay Police Station ug pasakaan siya og kasong paglapas sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act (Bawal Bastos Law). / GPL / JDG