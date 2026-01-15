Basurero nakuhaan og P4.1M nga shabu

Balhog sa prisohan ang usa ka basurero human makuhai'g kapin sa upat ka milyunes ka pesos nga kantidad sa shabu atol sa buy-bust sa Barangay Tiptip, Siyudad sa Tagbilaran niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 14, 2026.
Giila ni Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Ondoy, 48 , usa ka garbage collector ug residente sa maong lugar.
Ang operasyon gilusad sa mga sakop sa PDEA-Bohol Provincial Office, kauban ang Tagbilaran City Police ug Bohol Maritime Police sa alas 7:01 sa gabii. Nakuha gikan sa posisyon ni Ondoy ang 16 ka putos sa gituohang shabu nga motimbang og 615 gramos nga gibanabana nga mobalor og P4.1 milyunes base sa market value, usa ka cellphone, ug usa ka motorsiklo nga giingong gigamit sa iyang ilegal nga kalihukan.
Gikataho nga si Ondoy makahimo sa pagbaligya og hangtod sa usa ka kilo nga shabu matag buwan.
Ang suspek gikatahong bag-o pa lang sa iyang ilegal nga negosyo apan baniog na kaayo sa ilang dapit.
Dunay nakasumbong sa PDEA sa kalikuhan sa suspek hinungdan nga gipaubos kini sa surveillance ug sa dihang positibo ang report, gihimo dayon ang buy-bust.
Giandam na sa PDEA 7 ang mga kasong kalapasan sa Section 5 (Sale) ug Section 11 (Possession), Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB