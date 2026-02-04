‘Basyang’ nagdala og dagha’ng uwan

Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas nga ang Tropical Depression “Basyang” posibleng mokusog ug mahimong tropical storm sa dili pa mo-landfall sa Eastern Mindanao, ug magdala og kusog nga ulan ug hangin sa Central Visayas.
Sa interview niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, si Jhomer Eclarino, ang Chief Weather Forecasting Specialist sa Pagasa Visayas, nagkanayon nga nakasulod na ang bagyong Bashang sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Kini katapusang nakit-an sa gilay-on nga 735 kilometros silangan sa Surigao del Sur.
“Sa pagkakaron, usa pa kini ka tropical depression, apan dako pa ang posibilidad nga mahimo kining tropical storm sa dili pa kini mo-landfall sa Eastern Mindanao,” matod ni Eclarino.
Base sa gilantaw nga agianan sa bagyo, ang sentro ni Basyang gipaabot nga molabay sa habagatang bahin sa Central Visayas. Maapektuhan niini ang Sugbo ug ang mga silingang probinsiya sugod unya sa Biyernes, Pebrero 6.
Hinuon, gipasabot ni Eclarino nga tungod sa posibilidad sa pag-usab sa direksyon, mahimo pa nga mosaka o manaog ang agianan ni Basyang.
Andam ang Pagasa nga mopagawas og Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 o No. 2 sa pipila ka bahin sa Central Visayas samtang nagkaduol ang bagyo.
Matod ni Eclarino, ang Sugbo gipaabot nga makadawat og 50 ngadto sa 100 millimeters nga uwan, samtang ang tibuok probinsiya mahimong makasinati og 100 ngadto sa 200 millimeters.
Gipasidaan ni Eclarino nga kining gidaghanon sa uwan giisip nga kusog ug delikado.
Nanawagan siya sa mga komunidad nga anaa sa dapit nga daling bahaon ug prone sa landslides, ilabi na kadtong nagpuyo duol sa mga suba ug sapa, nga magmabinantayon.
Kon mapataas na ang wind signals, ang kusog nga hangin mahimong makaguba sa mga balay nga hinimo sa mga light materials ug mga dapit sa agrikultura. / DPC