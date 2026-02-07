Basyang nahimo nang LPA; Cebu City nagpabiling luwas

Nihuyang na ug nahimo na lang nga Low Pressure Area (LPA) ang Bagyong Basyang samtang naglihok kini sa Sulu Sea Sabado sa buntag, Pebrero 7.
Bisan og dili na kini bagyo, nagpahimangno gihapon ang Pagasa nga magdala kini og mga pag-ulan sa daghang bahin sa nasod.
Magdala gihapon og kusog nga ulan gikan sa 50 millimeters hangtod 100 sa Palawan, Mindoro, Negros Occidental, Antique, Iloilo, ug Guimaras.
Tungod sa Northeast Monsoon o amihan, makasinati og kusog nga hangin ang dakong bahin sa Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, ug Zamboanga del Norte.
Kuyaw gihapon alang sa mga mananagat ang pagpangisda tungod sa dagkong bawod.
Sa report ni Mayor Nestor Archival niadtong Sabado sa buntag, iyang gideklarar nga luwas ug walay natala nga dakong kadaot sa Cebu City human sa pag-igo sa bagyo.
Matod sa mayor, nakatabang og dako ang sayo nga pagpa-alerto sa mga emergency teams ug disaster responders sa siyudad.
Nagpadala ang Cebu City og 14 ka sakop sa disaster response team paingon sa Argao sa habagatang Sugbo aron motabang sa mga silingang lungsod nga nanginahanglan og dinalian nga tabang.
Ang grupo gipangulohan ni Councilor Dave Tumulak.
Bisan og wala nay bagyo, nagpabiling heightened alert ang siyudad aron masiguro ang kaluwasan sa mga Sugboanon.
Gihangyo ang tanan nga magpabiling mabinantayon sa posibleng mga pag-uwan ug pagbaha sa ilang dapit. / CAV, PNA