Bata, 4, nahug sa 27th floor sa condo

ANAA sa kritikal nga kahimtang nga gidala sa usa ka pribadong tambalanan ang 4 anyos nga bata nga lalaki human siya nahulog mga alas 6:50 sa buntag, Abril 8, 2024 gikan sa ika 27 nga andana sa usa ka condominium sa La Guardia Extension, Brgy. Lahug, Dakbayan sa Sugbo.

Wa pa mahibaw-i ang labing uwahi nga kahimtang sa bata kay ang mga imbestigador sa Mabolo Police Station wa pa nahibalik gikan sa tambalanan diin gidala sa iyang inahan ang bata.

Hinuon, ang management sa condominium namahayag nga mokooperar sila sa imbestigasyon sa kapulisan.

Tungod sa hitabo, ila pang gipahugtan og maayo ang seguridad sa ilang edipisyo.

“The safety and well-being of our resident, visitors and staff have always been of greater importance to us, and we are fully cooperating with the condominium corporation and authorities in their investigation into the matter,” matod sa giluwatang pamahayag sa management.