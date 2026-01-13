Bata, Django modumbol sa WNT Legends

Mopakita og aksiyon ang Filipino billiard legends Efren “Bata” Reyes ug Francisco “Django” Bustamante sa WNT Legends nga gikatakda karong Enero 21-23, 2026, sa Gateway Mall sa Quezon City, Philippines.
Gawas sa magkumpareng mga bilyarista, mosalmot sab ang laing legendary billiard players nga sila si Earl Strickland sa US ug Ralf Souquet sa Germany sa torneyo nga gipasiugdahan sa World Nineball Tour inabagan sa Puyat Sports.
Ning maong kalihukan, magparang ang upat sa labing impluwensyadong mga bilyarista sa kalibotan sa billiards.
Ang torneyo nakakuha og inspirasyon sa The Color of Money kaniadto nga nakatabang og dako nga nabantog ang billiards sa tibuok kalibotan.
Gilauman nga kulbahinam ug makapaukyab ang dinumbolay ning tulo ka mga adlaw nga torneyo.
Ang mga duwa mosubay sa race-to-11 alternate breaks format.
Ang mga mahiligon og billiards lukop kalibutan mahimong makasaksi sa mga aksiyon sa makasaysayong panagtigi sa WNT TV pinaagi sa $30 pay-per-view.
Sa Pilipinas, makita ang mga engkuwentro sa Pilipinas Live app pinaagi P499 pay-per-view, ug aduna kini primetime coverage airing sa One Sports. / ESL