Bata, Django napakyas WNT Legends

Gilupig ni American pool legend Earl Strickland ang kampyunato pinaagi sa pagbuntog sa iyang kaparang nga Pinoy nga si Francisco ‘Django” Bustamante, 11-6, sa finals sa World Nineball Tour (WNT) Legends event kagahapon, Biyernes, Enero 23, 2026, sa Gateway Mall sa Quezon City.
Si Strickland, kinsa naubhan og 9-11 nga kapildihan batok sa laing Filipino legend nga s Efren “Bata” Reyes sa premiro niyang tahas, nipamatuod nga usa gihapon siya sa labing kuyaw nga mga bilyarista sa tibuok kalibutan.
“I’m thrilled to win, especially after falling short on Day One. I proved that you can never count an old dog out. I know my days are numbered, but if I keep shooting like that, who knows? I’m proud of myself,” matod ni Strickland, nga napatik sa matchroompool.com.
Gipasabot ni Strickland nga kining maong torneyo dili niya makalimtan gumikan kay gikaparang niya ang tulo sa labing maayong mga bilyarista sa kalibutan ug usa na niini si German legend Ralf Souquet.
Sa finals, si Strickland maoy unang niratsada ug nakaposte kini’g 3-1 nga labaw apan wala nagpasagad si Bustamante ug nigukod kini hangtod nga iyang natabla ang duwa, 6-6.
Apan human niini, daw nihunong og tuyok ang kalibutan ni Bustamante ug niposte’g lima ka sunodsunod nga kadaugan si Strickland aron angkunon ang labing unang korona sa kompetisyon.
Nagkanayon si Bustamante nga nasagmuyo siya sa iyang duwa kay nakamugna siya’g daghang sipyat, nga gipahimuslan og insakto ni Stickland.
Sa inilugay sa ikatulong puwesto, gilupig ni Souquet si Reyes, 11-9.
Ang WNT nakigtambayayong sa Puyat Sports alang sa pagpahigayon ning maong gikahinamang torneyo diin magparang ang piniling dekalidad nga mga bilyarista sa kalibutan. / ESL