Bata, Django nasubhan og kadaugan

Nasubhan og kadaugan ang magkumpareng Filipino pool legends nga sila si Efren “Bata” Reyes ug Francisco “Django” Bustamante batok sa ilang tagsatagsa ka kontra sa pagsugod sa WNT Legends 9-Ball event niadtong Miyerkules, Enero 21, 2026, sa Gateway Mall 2 Quantum Skyview sa Quezon City.
Gisugdan ni Bustamante ang iyang kampanya sa tulo ka mga adlaw nga kompetisyon pinaagi sa pagbuntog ni American legend Earl "The Pearl" Strickland, 11-9.
Unang niratsa si Bustamante ug nakaposte kini og 4-1 nga labaw sa race-to-11 nga sangka apan gisagunsonan siya pagpilde ni Strickland aron tablahon ang duwa, 4-4.
Nagtabla na sab ang duwa, 8-8, apan human niini, nakasagunson og duha ka mga daog si Bustamante alang sa 10-8 nga labaw ug nilahos na siya paingon sa kadaugan.
Si Reyes kinsa gitawag sab og “The Magician,” niagi sab og sikit nga dinumbolay una niya napayukbo si German pool icon Ralf "The Kaiser" Souquet, 11-8.
Alang ni Reyes, dala suwerte ang iyang kadaugan.
"Itong mga nakalaban ko magaling din ito eh, nakalaban ko na dati. Kaya lang sinwerte ako ngayon. Walang pumapasok sa break eh. Una siyang nag-break pero walang nahulog, kaya nauna ako," batbat ni Reyes nga napatik sa www.gmanews.tv. / ESL