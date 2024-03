Bata gibugno sa 4 ka iro, naangol

Duha ka tuig nga bata grabeng naangol human giatake sa upat ka mga iro sa Barangay Timbangan, Calbiga, Samar, niadtong Sabado sa hapon, Marso 9, 2024.

Bangis ang pag-atake nga hingpit nga nakagisi sa mga dunggan sa bata ug usa ka ti­pik sa unod sa ubang bahin sa lawas nalangkat. Operahanan ang mga dunggan sa bata.

Matod sa kapulisan nga ang biktima napalgan sa mga barangay tanod nga adunay mga samad pinaakan mga alas 4:30 sa hapon sa Sabado duol sa umahan nga gipanag-iya sa usa ka Ron.

Gilayon nga gidala ang bata sa Calbiga Rural Health Unit aron matambalan ug gibalhin gilayon sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City alang sa dugang nga pagtambal, base sa dugang pamahayag sa Police Office-Eastern Visayas (PRO-8) sa Dominggo, Marso 10.

Sa inisyal nga imbestigasyon nagpakita nga ang biktima gibilin sa temporaryo nga kustodiya sa iyang mga apohan, tungod kay ang inahan sa biktima gisugo sa mga apohan sa pagpalit og mga butang.

Ang amahan usab nitrabaho.

“However, the victim left her grandparents’ house and went to the farmland of Ron where she was bitten by four unleashed dogs,” dugang sa police report.

Matod sa mga otoridad nga gikontak na ang tag-iya sa mga iro ug nisugot nga bayran ug husayon ang tanang gasto sa pagpatambal sa bata. / Ronald O. Reyes, SunStar Philippines