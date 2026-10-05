Bata gigamit sa cybersex; ginikanan sikop sa tisa

Imbes nga mohatag og proteksyon alang sa kaluwasan sa pamilya, usa ka magtiayon ang mismong miguba sa kaugmaon sa ilang anak human matud pa gitugotan nila ang mga langyaw nga kliyente nga maka-access sa ilang 5-anyos nga anak nga babaye sa pakighilawas pinaagi sa video call. Ang mga ginikanan sa bata nasikop sa mga awtoridad sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo.
Ang malampusong operasyon batok sa online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC) gilusad sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office (NBI-CEVRO) niadtong Septiyembre 30, diin aktuwal nga gidakop ang mga ginikanan.
Matod ni NBI-7 Agent Maria Contessa Lastimoso nga diha sa live nga mga video call, nadiskubrehan usab sa NBI-CEVRO ang giingong pag-apod-apod sa mga malaw-ay ug illegal nga mga hulagway ug video nga naglambigit sa mismong anak sa magtiayon.
Subay sa giluwatang pahayag sa NBI-CEVRO sa Lunes, Oktubre 5, nagsugod ang case buildup niadtong Septiyembre 18 human sila nakadawat og taho gikan sa Homeland Security Investigations (HSI) Manila kalabot sa ilegal nga binuhatan sa mga suspetsado.
Tungod niini, gilusad dayon sa buhatan ang pagpaniid human nadawat ang reklamo, ug ang maong imbestigasyon misangpot sa pagkuha og cyber-warrant niadtong Septiyembre 29.
Si Judge Jose Nathaniel S. Andal maoy ni-isyu sa warrant batok sa respondent nga si alyas “Luz.”
Gi-serve ang warrant niadtong Septiyembre 30 pinaagi sa usa ka hiniusang operasyon nga miresulta sa aktong pagkasikop sa mga suspetsado.
Gibutyag ni Lastimoso nga si Luz usa ka TikTok affiliate ug online seller, samtang ang iyang common-law partner nga nailhan sa alyas nga “Boy” nagtrabaho isip e-trike driver.
Subay sa dugang pakisusi, si Luz ang giingong direktang makig-estorya sa mga kliyente ug magtanyag sa iyang anak pinaagi sa video calls.
Pulos langyaw ang iyang mga kliyente, ug ang matag transaksyon mobalor og $50 o anaa sa P3,000.
Sa pagkakaron, padayon pang gisusi sa NBI-CEVRO ang impormasyon kon pila ka mga langyaw nga kliyente ang nalambigit.
Atol sa operasyon, naluwas ang 5-anyos nga bata apan gihulagway kini ni Lastimoso nga niwang ug walay kusog tungod sa kakulang sa saktong pag-atiman.
Ang bata gitugyan na ngadto sa Department of Social Welfare and Development (DSWD 7) alang sa iyang proteksyon ug rehabilitasyon.
Ang duha ka respondents, nga parehong nag-edad og 25 anyos, gipaubos na sa inquest proceedings niadtong Oktubre 1 ug kasamtangang gitanggong sa selda sa NBI-CEVRO.
Mag-atubang ang duha og mga kaso sa paglapas sa Republic Act No. 11930 (Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act), Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act, as amended), ug Republic Act No. 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act).
Giklaro ni Lastimoso nga kini nga mga kaso walay piyansa nga gitugot. / ANV