Bata miambak sa Butuanon River, nalumos

Patay na nga nakuha ang 12-anyos nga batang lalaki human kini nalumos sa Butuanon river habig sa Barangay Tingub, Dakbayan sa Mandaue mga ala 1:00 sa kadlawon niadtong Lunes, Disyembre 22, 2025.
Si Jayho Jabaybay, grade 7, kinamanghuran sa tulo ka managsuon ang nakaplagan human sa sobra napulo ka oras nga wala igkita.
Sumala sa Mandaue City Police Office Station 4, nakadawat na lang sila og tawag mahitungod sa usa ka patay nga lawas nga nakit-an sa nahisgutang dapit.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, naligo sa maong sapa si Jabaybay kauban iyang tulo ka higala niadtong Disyembre 21 dihang nalumos.
Ang amahan sa bata nga si Julius Jabaybay, usa ka truck driver, nibutyag nga niadtong adlawa Christmas party sa ilang kompanya ug gidala niya ang iyang asawa.
Nananghid sila nga mouna og uli mga alas 8 pasado sa gabii dihang gipahibalo sila nga wala pa mouli ang ilang anak.
Gipangutana sa amahan ang mga kauban sa iyang anak apan wala kini motug-an sa tinuod nga nahitabo ug giingnan lang siya niini nga niadto sa kompyuteran apan kalit nga nawala.
Apan sa pagsige og sukit-sukit, diha na nitug-an ang mga batan-on mga alas 11 pasado na sa gabii nga nangaligo sila sa sapa.
Matod sa tulo ka higala sa biktima nga nangaligo sila sa sapa dihang niambak si Jabaybay ug wala na kini mitunga pagbalik.
Tungod niini, gisalom sa amahan ang sapa mga alas 12 sa tungang gabii apan napalgan na nila ang bata mga ala 1 na pasado sa kadlawn sa Disyembre 22 diin nigahi na kini ug wala nay kinabuhi.
Matod sa mga residente duol sa sapa, nakit-an nila ang tulo ka mga bata nga kuyog sa namatay nga naghinuktok kilid sa sapa mga udto sa Disyembre 21 apan wala kini matod pa nangayo o misinggit og tabang nga dunay nalumos.
Giingong nibiya sa lugar ang mga kuyog sa namatay ug wala dayon usab kini mopahibalo sa nahitabo.
Dako na lang ang kakugang sa amahan sa namatay ngano nga naabot ang iyang anak sa sapa, sanglit wala sila nagkuwang sa pagpahimangno niini nga dili moadto sa maong lugar kay delikado.
Nagduda sab kini nga wala niambak ang iyang anak sanglit dili kini kahibalo mulangoy.
Gusto sa amahan nga pa-imbestigahan ang maong insidente aron mahatagan sila og kalinaw sa nahitabo ug makab-ot ang hustisya.
Sa pagkakaron, gihaya na ang biktima sa kapilya sa ilang lugar. / JDG