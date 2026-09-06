Bata nagapos ang liog sa pisi sa anay, patay

Walay kabutangan sa kaguol ang gibati sa mga ginikanan sa usa ka 13-anyos nga batang lalaki human kini nakabsan sa kinabuhi dihang nahigot ang liog niini sa pisi sa anay niadtong Sabado sa buntag, Septiyembre 5, 2026, sa Purok 5, Sityo Lang-Lang, Barangay Cogon, Siyudad sa Danao.
Ang biktima giila nga si Carl James Laurente Gica, 13-anyos ug residente sa maong dapit.
Base sa imbestigasyon sa Danao City Police Station, gisugo sa amahan ang biktima nga bantayan ang ilang anay nga bag-ong nanganak aron dili matumban ang mga baktin niini. Samtang nagbantay, ang amahan nanahi sulod sa ilang balay og para i-atop sa alad sa baboy.
Pipila ka minutos ang nilabay, nadunggan sa amahan nga nangiwigik ang mga baktin hinungdan nga gisugo niya ang 11-anyos nga manghod nga susihon si Carl James.
Pagbalik sa manghod, gipahibawo niini ang amahan nga wala niya nakit-i ang maguwang, hinungdan nga nangita sila sa palibot.
Dako nalang ang ilang kakurat dihang ilang nakita si Carl James nga nagbuy-od sa suok sa tangkal, wala nay panimuot, ug nagapos ang liog sa higot sa anay.
Dali silang nangayo og tabang sa mga silingan ug gidala ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Danao, apan gideklara kining dead on arrival ni Dr. Margarito Maningo. / AYB