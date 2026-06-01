Bata nalatayan sa ligid sa bus, patay

Usa ka tuig nga batang lalaki ang namatay human nalatayan sa ligid sa Ceres bus human kini nalagpot gikan sa motorsiklo alas 10:30 sa gabii niadtong Dominggo, Mayo 31, 2026, sa National Highway, Barangay Bato, Lungsod sa Samboan.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Justine Zale Ezra Deginion Pajo, lumad nga taga Barangay Magay, Lungsod sa Compostela.
Base sa imbestigasyon sa Samboan Police Station, gikugos ang bata sa iyang inahan nga si Alona, 36, samtang nag-angkas sa motorsiklo nga gimaneho sa iyang bana nga si Fred Pajo, 40. Gikan pa sa Negros ang pamilya ug pauli na unta sa Compostela.
Apan pag-abot sa maong dapit, na-outbalance si Fred human makaagi og libaong. Nabuhian sa inahan ang bata hinungdan nga nalagpot kini sa karsada ug nalatayan sa nagsunod nga Ceres bus (ABL 3269) nga gimaneho ni Felix Cabrera Baslag, 44, taga Malabuyoc.
Gideklara nga dead on arrival sa Malabuyoc District Hospital ang bata, samtang ang drayber sa bus nagtingkagol na sa selda sa Samboan Police Station ug mag-atubang og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. / AYB