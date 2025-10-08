Bata naligsan patay, drayber nakatagpilaw

Namatay diha-diha ang 7-anyos nga lalaki tungod sa grabe’ng kadaot sa ulo human maligsan sa naghaguros nga Mitsubishi Xpander niadtong alas 4:35 sa hapon, Martes, Oktubre 7, 2025, duol sa Shell Gas Station sa ML Quezon National Highway, atubangan sa barangay hall sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Samtang naangol ang usa ka senior citizen nga babaye nga taga New Lipata, Pusok ug 41-anyos nga dalaga, trabahante sa MEPZ nga taga Barangay Pajac, Siyudad sa Lapu-Lapu.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran sa polis nga ang maong mga biktima igo lang nagbaktas daplin sa kalsada sa dihang naligsan sa maong private car.
Ang drayber sa sakyanan usa ka 33-anyos nga lalaki nga taga Barangay Cambaro Dakbyan sa Mandaue, nangatarungan nga nakatulog siya niadtong higayona samtang siya nagmaneho.
Makita sa dash cam sa laing sakyanan nga nalagpot sa tunga sa kalsada ang 41-anyos nga dalaga, samtang nilahos ang Xpander nga nibangga sa passenger multicab.
Kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury, ug damage to property ang atubangon nga kaso sa drayber. / FVQ